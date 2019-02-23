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ذكرت وكالة "سانا" أن مدينة القامشلي في محافظة الحسكة اليوم تجمعا وطنيا أقامته قبيلة الشرابيين بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في المحافظة.
© Sputnik . Nour Melhem
وندد المشاركون في التجمع الذي أقيم في حارة طي بالمدينة بالتهديدات التركية بالهجوم على شمال شرق سوريا، وأكدوا أن:
"سوريا ستبقى عصية على الأعداء وصمودها في وجه العدوان أصاب أعداءها من الدول والأنظمة الراعية للإرهاب باليأس والإحباط وساد في صفوف أدواتهم المأجورة في الداخل حالة من الخذلان والتخبط" مشيرين إلى أن "التهديدات التي يطلقها الإخونجي أردوغان بشن عدوان على الأراضي السورية وإقامة منطقة آمنة هي دليل جديد على الإفلاس وفشل المؤامرة على سوريا".
وأصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه "رفضهم للوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وكل أشكال المؤامرات والخطط الخبيثة الرامية إلى تقسيم سوريا".
وأشار البيان إلى "أهمية التنسيق الدائم مع القبائل في الجزيرة السورية وكل المكونات الوطنية على امتداد جغرافيا الوطن لما فيه مصلحة الوطن".
وتخضع المناطق في شمال شرق سوريا لسيطرة قررتها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن والتحالف الدولي، والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، في شمال البلاد، للإدارة الذاتية تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يخافوا من "قسد"... تجمع عشائري في القامشلي دعما للجيش السوري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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