تدشين سفارة إسرائيلية في إحدى الدول الأفريقية

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© REUTERS / Philippe Wojazer
وكانت أنباء صحفية قد أفادت بأن اسرائيل ورواندا قد وقعتا العام الماضي، اتفاقا تقوم رواندا بموجبه باستيعاب عدد من المتسللين الأفارقة إلى البلاد، إلا ان العاصمة الرواندية، كيغالي، تنفي وجود مثل هذا الاتفاق.
ويشار إلى أن إسرائيل تعكف على تحسين علاقاتها مع دول في شرق أفريقيا وخاصة مع أوغندا وكينيا.
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