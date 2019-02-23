الملك سلمان يغادر المملكة لأول مرة منذ 2017

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وزعمت صحيفة "عكاظ"، أنها علمت بشأن الزيارة من مصادر مطلعة.
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وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.
ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.
يذكر أن الملك سلمان لم يغادر المملكة في أي زيارة خارجية، منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
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