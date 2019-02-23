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© Sputnik . Firas al-Ahmad
من جانب آخر أفاد المركز أن 166 نازحا عادوا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطقهم داخل البلاد.
وأضاف البيان، بأن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت خلال 24 ساعة الماضية بإزالة الألغام من 2.3 هكتارات من الأراضي واكتشاف 23 عبوة ناسفة وتدميرها.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة نحو 100 لاجئ سوري من الأردن ولبنان خلال 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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