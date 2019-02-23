“خوسيه سانشيز” حكما لمباراة #الكلاسيكو في #كأس_ملك_إسبانيا

الخليج - الأناضول

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها في 27 فبراير الجاري للحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز.

وستكون المباراة المذكورة هي رابع مباريات الكلاسيكو التي يديرها سانشيز عبر مسيرته، حيث سبق له أن أدار مباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم والتي كانت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، والتي انتهت بفوز برشلونة على ملعبه بنتيجة 5 / 1.

وأدار سانشيز مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لموسم 2018/2017 والتي انتهت لصالح النادي الملكي بهدفين نظيفين، كما أدار في نفس الموسم مباراة الفريقين في الليجا التي حسمها برشلونة لصالحه بثلاثية نظيفة.

يشار إلى أن الحكم الإسباني أدار 13 مباراة لريال مدريد، فاز الأخير منها في ثماني مباريات وتعادل في اثنتين وتلقى ثلاث هزائم، فيما أدار 14 مباراة لبرشلونة، انتهت 11 مباراة منها بالفوز لصالح الفريق الكتالوني فيما سقط الفريق في فخ التعادل مرة واحدة

وتلقى هزيمتين.