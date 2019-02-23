أم القرى تنهي فعاليات مسابقة المناظرات في لقاءها العلمي

صحيفة الخليج الإلكترونية

أنهت جامعة أم القرى مسابقة مناظرات لقاءها العلمي العاشر في أسبوعها الأول الخميس الماضي بعد أن شاركت ٣٧ كلية للبنين والبنات بواقع ٢٠ كلية للطلاب، و ١٧ كلية للطالبات، فيما تم طرح ٣٠ موضوعا مختلفاً في تخصصات اجتماعية متنوعة تناظر فيها طلاب وطالبات الكليات.

ووفق عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف فإن مناظرات اللقاء العلمي العاشر شهدت مشاركة ١٨٥ طالب وطالبة كان النصيب الأكبر منها لكليات الطلاب بعدد ١٠٠ طالب مثل كل كلية عدد ٥ طلاب، فيما شارك من كليات البنات ٨٥ طالبة.

وتعد المناظرات من أبرز فعاليات اللقاء العلمي لتطوير مهارات الاتصال والاقناع في القضايا ذات البعد الاجتماعي والثقافي وتبني القضايا الوطنية والدفاع عنها .

ويشدد الدكتور السقاف على أن المناظرات منافسة ذهنية علمية لغوية تحث مهارة المناظرة التفكيرية والتحليلية والنقدية، لحشد الأدلة العقلية والمنطقية لإقناع الأخرين بقوة وجهة نظره حول موضوع المناظرة.

لافتا إلى أن المسابقة تهدف إلى الارتقاء بأسلوب التحدث والحوار لدى المتحاورين، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحوار الهادف والبناء الذي ينتج المعرف ويفسح المجال لتقبل وجه النظر الأخرى، وإطلاق القدرات الإبداعية في التعبير عن الآراء والتفاعل وحشد الأدلة لقبولها، بجانب تعزيز ثقافة احترام الرأي الأخر والبعد عن التعصب.

من جهته بين وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور طلال مثنى عن موعد إعلان نتائج الفائزين وذلك في الحفل النهائي لأعمال الملتقى العلمي العاشر يوم الأحد الموافق ٢٦ جمادى الآخرة الحالي، فيما تم حشد عدد من الجوائز للفائزين والفائزات الذين تحصل عدد منهم على جوائز سابقة في عدة مسابقات محلية واقليمية.