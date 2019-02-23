“برعاية آل حموض” الطارقي وأهالي مركز خاط يعتلون قمة الإبداع في أمسية خاط بملتقى المجاردة أجمل

صحيفة الخليج الإلكترونية

نظم مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة ، أمسية ثقافية شعبية تحت شعار ” خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين ” ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي ” المجاردة أجمل “، بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض ورئيس مركز خاط علي الطارقي ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ ونواب القبائل وآلاف الحضور ، وذلك على المسرح المفتوح بشارع الفن .

عند وصول راعيا الأمسية افتتحا المعرض التشكيلي الخاص بفناني وفنانات مركز خاط .

وثمن الطارقي رئيس مركز خاط في كلمته خلال الحفل الدور الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للوطن والمواطن كما شكر أمير منطقة عسير على متابعته وحرصه على جعل عسير سياحة مستدامة طوال العام صيفاً وشتاء ، واختتم كلمته بشكر خاص لمحافظ المجاردة الرجل التنموي الذي سار بالمحافظة الى منصات الابداع ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار .

وتخلل الأمسية قصيدة شعبية قدمها الشاعر صالح محمد العمري عقبها قدم الشابان محمد الشهري وأحمد العمري حوار عن السياحة كتب كلماته الشاعر محمد الزيداني وتم عرض نبذة تعريفية عن مركز خاط من خلال عرض مرئي ، فقصيدة للشاعر سعد حنفان .

وقدم أوبريت ( خاط .. ولاءٌ وإنتماء ) كتب كلماته الشاعر المبدع أحمد بن خازم العمري بصوت الفنان المتألق مهدي الدهيسي برفقة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية .

واختتمت الأمسية بتكريم مقدم من محافظ المجاردة عبارة عن درع الملتقى لرئيس مركز خاط ، كما كرم مركز خاط راعي الحفل وعدد من أبناء المركز .