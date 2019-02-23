كأس_الرابطة #تشيلسي لمحو أثار الهزيمة المذهلة من #مانشستر_سيتي

الخليج - د ب أ

وسط جدل هائل حول مستقبل ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، يخوض الفريق مواجهة حاسمة على أول ألقاب الموسم الحالي في كرة القدم الإنجليزية عندما يلتقي مانشستر سيتي غداً الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتبدو مهمة تشيلسي وساري في غاية الصعوبة أمام مانشستر سيتي، الذي يأمل في الدفاع عن لقبه بالمسابقة من ناحية وحصد أول الألقاب في أربع بطولات ينافس فيها هذا الموسم.

وتمثل مباراة الغد على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة لندن أكثر من مجرد نهائي، قد يمنح تشيلسي أول ألقاب الموسم الحالي بإنجلترا، إذ تبدو المباراة غدا بمثابة طوق النجاح لساري.

وكان تشيلسي خرج صفر اليدين من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة 0-2 أمام مانشستر يونايتد الإثنين الماضي في الدور الخامس (دور الستة عشر) للبطولة.

وشهدت المباراة صافرات استهجان وهتافات عدائية من الجماهير ضد ساري كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن مصيره مع الفريق قد يكون مرهونا بالفوز على مانشستر سيتي.

وبعد هذه التقارير الإعلامية، ظهرت تقارير أخرى تشير إلى أن مسؤولي نادي روما الإيطالي تواصلوا مع ساري لتولي تدريب الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل ولكن ساري نفسه نفى هذا.

وقال ساري، في تصريحات إعلامية بعد الفوز على مالمو أمس الأول الخميس في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي: “أرتبط بعقد مع تشيلسي لموسمين مقبلين.. ولهذا، من المستحيل أن أرتبط بعقد آخر”.

وجاء هذا الفوز على مالمو ليمنح الفريق وساري بعض الارتياح والطمأنينة قبل المواجهة الثأرية التي يخوضها الفريق غدا لاسيما وأن آخر مواجهة مع مانشستر سيتي انتهت بفوز كاسح 6-0 للأخير في العاشر من فبراير (شباط) الحالي.

وقاد ساري فريقه للفوز 2-0 على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول بالدوري خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي كانت أول هزيمة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

ويسعى مانشستر سيتي إلى الدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين ليكون أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب البطولة منذ أن نجح جاره مانشستر يونايتد في هذا عام 2010.

وإذا أحرز مانشستر سيتي اللقب غداً، سيكون هو الرابع له في البطولة في آخر ستة مواسم.

وقد يصبح اللقب هو الأول له في رباعية تاريخية غير مسبوقة هذا الموسم، إذ ينافس مانشستر سيتي أيضاً على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة غداً بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 3-2 على مضيفه شالكه الألماني منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي متأخراً 1-2 حتى آخر خمس دقائق من المباراة حيث شهدت الدقائق الأخيرة هدفين رائعين للفريق.

وأثارت هذه المباراة سعادة الإسباني بيب جوارديولا بعدما شاهد كفاح فريقه من أجل العودة في المباراة وقلب النتيجة لصالحه.