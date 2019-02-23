برشلونة في اختبار #إشبيلية في #الدوري_الإسباني

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنتظر المتصدر وحامل اللقب برشلونة رحلة محفوفة بالمخاطر اليوم السبت إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية الرابع في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل رحلتيه إلى العاصمة لخوض مباراتي الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويخوض برشلونة ثلاث مباريات خارج قواعده، ففضلاً عن لقاء إشبيلية، سيلعب مباراتي كلاسيكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة أمام ريال مدريد، الأولى الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا (تعادلا 1-1 ذهاباً)، والثانية السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ولن تكون مهمة الفريق الكاتالوني سهلة في ضيافة إشبيلية الذي كان هزمه 0- على ملعب “رامون سانشيس بيسخوان” في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6-1 إياباً في 30 منه.

كما أن الفريق الأندلسي، الذي كان في صدارة الدوري في الجولة الثامنة قبل أن تتراجع نتائجه وينزل الى المركز الرابع، سيحاول العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الأخيرة (خسارتان وتعادل).

ويدخل إشبيلية المباراة بمعنويات عالية بعدما أصبح أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بعدما جدد فوزه على لاتسيو الإيطالي 2 -0ا لأربعاء (1-0 ذهاباً في روما).

وحقق إشبيلية فوزين فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة، وبعدما كان يحتل بارتياح أحد المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بات مهدداً بشكل كبير من 5 أندية بفقدان المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

ويتقدم إشبيلية بفارق نقطة واحدة عن كل من خيتافي وديبورتيفو ألافيس و3 نقاط أمام ريال سوسييداد و4 نقاط عن جاره بيتيس إشبيلية و5 نقاط عن فالنسيا التاسع.

في المقابل، عانى برشلونة كثيراً في مبارياته الأخيرة فهو سقط في فخ التعادل مرتين في الدوري قبل أن يتغلب بصعوبة على بلد الوليد 1-0 في الجولة الأخيرة، كما أنه سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليون الفرنسي سلباً في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة أسبوعاً حاسماً في سعيه إلى الإبقاء على آماله في التتويج بالثلاثية، وهو يدرك جيداً أن تعثره سيجرده من لقب مسابقة الكأس الذي توج به في السنوات الأربع الأخيرة، ويقلص فارق السبع نقاط التي تفصله عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، وينعش مجدداً آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري، قبل أن يستضيف ليون في 13 مارس (آذار) المقبل في إياب المسابقة القارية العريقة.