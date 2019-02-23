المرور يحذر المتجمهرين في مواقع #التفحيط من هذه العقوبة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المتجمهر في مواقع التفحيط يعد مشاركا في هذه المخالفة، ويعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام.
كما أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن التجمهر في مواقع التفحيط يعرض سلامة المتجمهر للخطر، داعية المواطنين والمقيمين لعدم التجمهر حول المفحطين حفاظاً على سلامتهم.
ويعاقب نظام المرور المتجمهر في مواقع التفحيط بالغرامة المالية التي تتراوح بين 1000 و2000 ريال.
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