بالأسماء.. «البشير» يعيّن  18 حاكماً للولايات جميعهم من العسكريين



اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في تطور جديد للأحداث في السودان الذي يشهد احتجاجات واسعة منذ نحو شهرين تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، شرع رئيس البلاد في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصيهم كما عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.

جاء ذلك بموجب عدد من المراسيم الدمهورية التي أصدرها وتضمنت تكليف 6 وزراء وأمناء عامين ووكلاء وزارات، و18 واليا للولايات جميعم من العسكريين.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، فجر السبت، أن الرئيس عمر البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين بتصريف مهام الوزارات، بجانب "إعفاء ولاة ولايات وحل حكومات ولايات وتكليف ولاة ولايات".



وكلف البشير وفق المراسيم كلا من فضل عبد الله فضل وزيرا لشئون الرئاسة، وحامد ممتاز وزيرا لديون الحكم الاتحادي،وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وعوض بن عوف وزيرا للدفاع، والدرديري محمد أحمد وزير للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل. ولم تكشف الوكالة عن كامل التشكيل الوزاري.

كما أصدر البشير مرسوم جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزرات بتصريف مهام الوزارات ( الأخرى).

ونصت المراسيم على تكليف 18 من العسكريين ولاة لولايات البلاد، وهم الفريق أول شرطة، هاشم عثمان الحسين والياً للخرطوم، والفريق ركن، على محمد سالم، لولاية الجزيرة( وسط) ، لواء ركن معاش، الطيب المصباح لولاية نهر النيل(شمال).

كما تضمنت المراسيم تكليف الفريق ركن، محمد علي قرينات لولاية كسلا(شرق) ، واللواء ركن، المرضي صديق لولاية شمال كردفان( جنوب)، و لواء ركن، مصطفى محمد نور لولاية البحر الأحمر (شرق).

وشملت كذلك تكليف فريق ركن، أحمد خميس بخيت والي لولاية النيل الأبيض( وسط جنوب)، ولواء ركن، عيسي عبدالله لولاية سنار(جنوب شرق)، وفريق أول ركن، يحي محمد خير لولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)،

وتم تكليف فريق أول ركن، هاشم عبد المطلب والي للولاية الشمالية (شمال) ،لواء ركن معاش، النعيم خضر مرسال لولاية شمال دارفور (غرب)، وفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور(غرب) وفريق ركن ،محمد منتي عنجر، لولاية جنوب كردفان (جنوب)، لولاية وسط دارفور(غرب) لواء ركن خالد نور الدائم,

أما لولاية غرب كردفان(جنوب) فتم تكليف فريق أمن، دخر الزمان عمر واليا، وعميد أمن، مبارك شمت لولاية القضارف(شرق) ولولاية غرب دارفور(غرب) اللواء مهلب حسن أحمد، وشرق دارفور(غرب) كلف واليا عليها لواء، سليمان مختار.



وبعد أن حلّ الرئيس السوداني، عمر البشير مساء الجمعة، الحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، أفادت مصادر صحفية أن الأمن نفذ حملة اعتقالات ليلية.

وأكدت صحيفة "سودان تربيون"، بدء الأمن السوداني حملة اعتقالات استناداً إلى قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة- السبت رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.

إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.

المعارضة تتمسك برحيل البشير



من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة- السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير .

وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول في ثورة 19 ديسمبر هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، معتبراً أنه أساس الفساد في البلاد الذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم.

كما أكد أنه ماضٍ في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً: "نحن في تجمع القوى المدنية نعلن أننا ماضون مع شركائنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة، وأن ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".

وكان البشير أعلن مساء الجمعة أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

جاء ذلك الاعلان في وقت تشهد البلاد منذ نحو شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.