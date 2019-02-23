نظارات سامسونج للواقع الافتراضي تدعم 14 هاتفا

قال المتحدث باسم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إنَّ أحدث نظارات الواقع الافتراضي (سامسونج جير في آر - Samsung Gear VR SM-R324NZAAXAR) لن تعمل فقط على أجهزة (سامسونج جالاكسي إس 10- Galaxy S10) بل ستدعم 14 طرازاً مختلفاً من هواتف سامسونج المختلفة، وذلك وفقاً لموقع TheVerge.com المتخصص بشؤون التكنولوجيا، وفقا للعين الإخبارية.

ورغم إيجابية دعم سماعات الواقع الافتراضي (سامسونج جير في آر) العمل على أجهزة سامسونج (جالاكسي إس 10) أحدث منتجات الشركة الكورية الجنوبية، فإن الجودة المنتظر أن تمنحها نظارات الواقع الافتراضي من سامسونج لمستخدمي جالاكسي إس 10 لن تكون فريدة من نوعها، خصوصاً بالنسبة لمستخدمي موديل E من هواتف سامسونج جالاكسي إس 10.

ويرجع المحللون سبب تلك السلبية المحبطة إلى أن تلك النظارات صُمِّمت بالأساس لتتوافق مع الهواتف التي تبلغ نسبة عرض شاشاتها إلى ارتفاعها 16:9، لذلك ستبقى دقة الإطارات التي تعرضها نظارات الواقع الافتراضي من سامسونج هي 1.280x 1.440 حتى بالنسبة لأجهزة سامسونج جالاكسي إس 10 الجديدة.