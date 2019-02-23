إثيوبي يحول ذراعه إلى خلية نحل متحركة

التف سرب من النحل حول يد شاب إثيوبي بمجرد وضعه ملكة النحل على يده، كأنها خلية نحل متحركة.

وفوجئ مواطنون في مقاطعة قوت، إحدى قرى شمال إثيوبيا، بحمل الشاب خلية النحل التي تكونت حول يده خلال دقائق من نجاحه في السيطرة على ملكة النحل ووضعها على يده.

وقال مسؤول مكتب الاتصال لمقاطعة منز بشمال إثيوبيا، إن الشاب بعد سيطرته على ملكة النحل، عمل على إعادة النحل المهاجر من المنطقة إلى غابات المنطقة الخاصة.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه في إثيوبيا، خاصة أن الطرق المتداولة عند استخراج العسل من خلية نحل تقوم على استخدام الدخان حتى لا يلسع النحل المزارعين، مع حرص الجميع على الابتعاد عن النحل حتى لا يتضرر من لسعاتها، لكن هذه المرة تعتبر فريدة من نوعها.