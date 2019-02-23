دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتل تؤكد على أن رقاقة مودم 5G لن تتوفر في الهواتف حتى 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة إنتل في تصريحات رسمية مؤخراً على أن شرائح مودم 5G لن تقدم في الهواتف الذكية حتى عام 2020، وهو الوقت المتوقع لإنطلاق هاتف الأيفون الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف في إطلاق الإصدارات الجديدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس ومنها سامسونج إلى جانب شركة هواوي التي تطلق إصدارها الجديد غداً، تتأخر ابل في إطلاق هاتف الأيفون الذي يدعم شبكات الجيل الخامس حتى 2020.

ولقد أكدت تصريحات ساندرا ريفيرا من إنتل حول شريحة مودم 5G أن الشريحة ستنطلق للمعاينة لدى بعض المستخدمين خلال هذا العام، بينما تطلق رسمياً في أول الهواتف الذكية في 2020.

من ناحية أخرى أشارت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن ابل لن تقدم إصداراها المنتظر من هواتف الأيفون الذي يدعم شبكات الجيل الخامس قبل 2020، ولقد أكدت تصريحات إنتل هذه التسريبات.

ولقد أشير خلال الفترة الماضية إلى أن ابل قد بدأت محادثات مع مجموعة من مدراء سامسونج وMediaTek حول رقائق 5G، في إطار محاولة إطلاق هاتف الأيفون 5G خلال هذا العام، إلا أن ابل لم تكشف على ما إنتهت إليه هذه المحادثات، لذا تبقى التسريات المؤكدة في الوقت الحالي هي إطلاق هاتف الأيفون 5G في 2020.

المصدر

هذا الموضوع إنتل تؤكد على أن رقاقة مودم 5G لن تتوفر في الهواتف حتى 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.