- 1/2
- 2/2
© AFP 2018 / Patrick BAZ
وناشد الجنرالات في الجيش الفنزويلي الانشقاق وكسر ولائهم لمادورو والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد.
أما بخصوص العلاقات المزعومة بين فنزويلا و"حزب الله" اللبناني كشف كارفاخال أن طارق العيسمي، نائب الرئيس ووزير الداخلية سابقا، زار سوريا في العام 2009 والتقى هناك ممثلين عن "حزب الله" وعرض خطة تقضي بوصول عناصر من الحزب إلى فنزويلا لدعم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".
وأضاف إلى أن "حزب الله" أهدى الوزير الفنزويلي ثلاث بنادق سلمت إحداها إلى كارفاخال، مظهرا البندقية أثناء مقابلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن كارفاخال تعرض سابقا لعقوبات أمريكية عام 2014 بحجة دعمه لمسلحين كولومبيين، واتهمته واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات الفنزويلي السابق يكشف تفاصيل علاقات بلاده بـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.