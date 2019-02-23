مع مغادرته بكين... هكذا شكر ولي العهد السعودي الرئيس الصيني

وأكد ابن سلمان في رسالته إلى الرئيس الصيني، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها، وقال: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكدا على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم".

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"متمنيا لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء".

كما بعث ولي العهد السعودي، برقية شكر لهان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، جاء فيها: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع: "لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس شي جين بينغ، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، متمنيا لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء".

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة 22 فبراير/شباط، بأن منتدى الاستثمار السعودي الصيني شهد توقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.