أحدث صورة لـ"الأمير النائم" منذ 14 عاما... وأميرة سعودية تظهر معه

ووفقا للصورة المتداولة، قامت الأميرة منى، زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة حفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ"الأمير النائم". وظهر الأمير خالد بن طلال وهو يقبل رأس نجله الوليد، في حين ظهرت يد الأميرة منى، وهي تمسك بيد حفيدها.

يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 18 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.