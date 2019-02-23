"الحشد الشعبي" يضم تشكيل جديد إلى صفوفه

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© AFP 2018 / Haidar Hamdani
وأضاف العبادي، إلى أن "القوة في حال حصولها على زوارق فإنها سوف تخرج بدوريات مشتركة مع القوة البحرية العراقية بالتنسيق التام معها"، مضيفا أن "القوة الجديدة تطمح إلى ممارسة دور في حماية المياه الإقليمية العراقية".
يشار إلى أن العراق يقع ضمن حدوده مساحات من المياه الإقليمية التي تتولى حمايتها القوة البحرية من خلال تنفيذها دوريات يومية بواسطة سفن وزوارق عسكرية، فيما يقع على عاتق قوات حرس السواحل حماية مناطق ساحلية وجزء من شط العرب.
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