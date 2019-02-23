© REUTERS / HANDOUT وانتشر على وسائل التواصل الإجتماعي و "يوتيوب" مقطع فيديو لحظة وصول وزيرة الطاقة إلى الوزارة في بيروت وتفقدت سير عمل الموظفين فيها. وأظهر المقطع قيام الوزيرة بتبادل الأحاديث مع رؤساء الأقسام والموظفين، واستمعت إلى ملاحظاتهم وطلباتهم. وكان لافتا خلال جولة الوزيرة على الأقسام، تنبّهها إلى قيام موظفة بالتدخين داخل الغرفة، وقالت: "بعتقد مش مسموح التدخين بالمؤسسات العامة… هول الأشياء ولو انتبهو لها".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... وزيرة الطاقة اللبنانية تفاجئ موظفيها وتؤنب اثنين بسبب الدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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