نيسان تستعد لطرح طرازين جديدين من سيارتها الكهربائية LEAF

تستعد شركة "نسيان" اليابانية العالمية لطرح طرازين جديدين من سيارتها الكهربائية "LEAF" خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته في الأسواق الأوروبية العام الماضي، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الشركة اليابانية في بيان، إنَّ بريطانيا تتصدر قائمة الدول التي ترتفع فيها نسبة مبيعات طراز "LEAF" الكهربائي خلال عام 2018، مشيرة إلى أنَّ النرويج نجحت في تسويق أكثر من 13 ألف سيارة من إجمالي 40 ألفاً بيعت في الأسواق الأوروبية خلال العام الماضي.

وأضافت أن نجاح طراز نيسان "LEAF" الكهربائي في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الماضية "هو السبب الرئيسي وراء رغبتنا في تصميم طرازين جديدين يتم طرحهما داخل السوق الأوروبية في الفترة المقبلة وهما (LEAF e + 3.ZERO Limited Edition ،LEAF 3.ZERO).

وزوّدت الشركة طراز LEAF e + 3.ZERO ببطارية 62kWh لتقطع السيارة مسافة تصل إلى 384 كيلومتراً، أما نيسان LEAF 3.ZERO الجديدة فتمَّ تزويدها ببطارية 40 كيلوواط في الساعة.

ولا تزال نيسان "LEAF" الكهربائية خياراً أساسياً لسائقي السيارات الكهربائية في أوروبا وذلك لقدراتها المتعددة.

مواصفات نيسان "LEAF" الكهربائية 2019

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1. تعتمد السيارة على بطارية 40 كيلوواط لتبلغ القوة الحصانية لها 147 حصاناً (110 كيلوواط) و320 نيوتن.متر من عزم الدوران.

2. تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 10 ثوان وتبلغ سرعتها القصوى 144 كيلومتراً/ساعة.

3. تستطيع السيارة قطع مسافة 241 كيلومتراً (150 ميلاً) بالشحنة الكهربائية الواحدة، وتتم عملية شحن البطارية بهذه الطرق:

- شاحن "سوبرتشارجد" لتتم عملية شحن 80% من بطارية السيارة في 40 دقيقة.

- شاحن 6 كيلوواط لتتم عملية شحن البطارية بالكامل خلال 8 ساعات.

- شاحن 3 كيلوواط لتتم عملية شحن البطارية بالكامل خلال 16 ساعة.