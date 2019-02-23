العثور على نحل "والاس" العملاق بإندونيسيا

تمكن باحثون، الأربعاء، من العثور مجدداً على نحل والاس العملاق، الأكبر من نوعه في العالم، في جزيرة إندونيسية نائية بعدما فقد أثره لعقود عدّة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال المصوّر كلاي بلوت، الذي عثر على خلية طبيعية في غابة مدارية في إحدى جزر مالوكو الشمالية، في بيان صادر عن منظمة "جلوبل وايدلايف كونسرفايشن": "كان المشهد يقطع الأنفاس وتكاد لا تصدّق ما تراه مع نحلة رائعة بهذا الحجم".

وكان البريطاني ألفريد راسل والاس قد اكتشف في عام 1858 هذه النحلة المعروفة باسم "ميغاتشيلي بلوتو" التي قد يصل طول الأنثى منها إلى 4 سنتيمترات تقريباً، ويمتدّ باع الجناحين على 6 سنتيمترات، وهي أكبر بـ4 مرات من نحل العسل.

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وبعد أكثر من قرن، عثر عليها مجدداً سنة 1981 عالم متخصص في علم الحشرات في 3 جزر من منطقة مالوكو الشمالية.

وقال العالم إيلي وايمان من جامعة "برينستن" الذي شارك في هذه المهمة: "آمل أن تساعد هذه الخطوة في إطلاق أبحاث جديدة من شأنها أن تعمّق فهمنا لهذه النحلة الفريدة من نوعها وتساعدنا على حمايتها".

ويصنّف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في قائمته الحمراء للأنواع المعرّضة للخطر نحل والاس في عداد الأنواع "الهشّة" وليست المهدّدة، نظراً لصعوبة دراسة حالتها بسبب موطنها النائي.