دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خطاب البشير.. فرض حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق وتأجيل التعديلات الدستورية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق وحكومات الولايات، متعهدًا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي أعلنها.

وجدّد البشير، خلال كلمة وجّهها مساء اليوم إلى الشعب السوداني، دعوته إلى المعارضين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب، قائلًا: «أقول للشعب للموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح؛ أدعوكم للتحرك للأمان من أجل الوطن، وأرفع النداء من منصة قومية للشباب والنساء الماجدات وكل قطاعات الشعب الكريم؛ إن الوطن في أشد الحاجة لتوحدكم وتآزركم ولطاقتكم، لحوار وطني يحفظ الوطن ويطور الحياة السياسية والاقتصادية فيه، ويتأسس هذا المسار على المطروح من جانبي على إطار للحل السياسي وليس الحل بعينه».

وتابع: «ما يجب أن يقودنا هو المسار المتوافق والمتراضى سياسيًّا عليه حتمًا، وليس لغة الخيارات الصفرية والإقصاء، وصولًا إلى حلّ يحفظ ويصون للبلاد أمنها ويرسم مسارًا آمنًا لمستقبلها دون إقصاء أو عزل لأحد، لتجنيب البلاد مصائر شعوب ليست ببعيدة».

وقال: تأسيسًا على ذلك أعلن الآتي:

• التأكيد مجددًا على أن تكون وثيقة الحوار الوطني التي قطعنا شوطًا في تنفيذها أساسًا للمّ شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج، ويتسع صدرها لأي حوار، الذي هو الوسيلة الأولى والأخيرة للحل.

• أدعو البرلمان إلى تأجيل التعديلات الدستورية المطروحة عليه، وذلك من أجل الحوار البناء، وأن نقف في منصة قومية غير رئاسة الجمهورية، لأكون على مسار واحد من الجميع، وزادي في ذلك العدل والشفافية وشمول كل أبناء الوطن.

• دفع المسار الوطني إلى الأمام والانخراط للتشاور عبر آلية حوار متفق عليها.

• أدعو حمَلة السلاح للتفاوض لوقف الحرب.

• أدعو الجميع من قوى وحركات سياسية لاستيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي وهم الشباب عبر الاستماع إليهم وإشراكهم في البناء الوطني.

• أدعو الجميع للنظر لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة للاستقرار.

• أوجّه دبلوماسيتنا لتعزيز الارتباط الإيجابي والبنّاء لتعزيز الشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي ليكون شريكًا في الحوار.

• تكليف حكومة مهامّ جديدة بها فريق عمل تنفيذي لإنجاز مهامّ وطنية، استعدادًا لترتيب المشهد السياسي الوطني بتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لرفاهية شعبنا، من خلال الآتي:

• فرض حالة الطوارئ لمدة عام في جميع أنحاء البلاد.

• حل الحكومة.

• حل حكومات الولايات.

• اتّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ كل ما ذكرناه.