شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التركى يحذر من أى فراغ أثناء انسحاب أمريكا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، عن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله لمسؤولين فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلال زيارة للولايات المتحدة إنه ينبغى ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كان مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية قال أمس الجمعة إن واشنطن ستترك نحو 400 جندى فى منطقتين سوريتين مما يمثل تغييرا فى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة فى سوريا.