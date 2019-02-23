"حزب الله" يعاقب نائبا له ويستبعده عن العمل السياسي

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© AFP 2018 / STRINGER
وبحسب القناة، فقد أصدرت قيادة "حزب الله " قرارا بتجميد ممارسة العمل البرلماني للموسوي موقتا كعقاب، كما سيمنع الموسوي عن الخطابة، وحضور اجتماعات كتلة الوفاء للمقاومة بفترة زمنية، وهو كان قد تغيب عن اجتماع الكتلة التي عقدت أمس.
وشهد لبنان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الحريري سجالا حادا بين الأطراف السياسية اللبنانية والتي كانت نتائجها ستسبب أزمة سياسية خطيرة وتجر البلاد إلى منحى خطير.
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