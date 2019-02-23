قطر تكشف سبب مقاطعة أميرها للقمة العربية الأوروبية في مصر

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وأكد مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة "سبوتنيك": أن القاهرة خرقت البروتوكول في توجيه الدعوة إلى لحضور هذه القمة، قائلا: "تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها".

وأشار إلى أنه خلافا للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلا من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية". ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ "غير المهني"، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث أنها "تلتزم تماما بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر، عقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير/ شباط في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقطعت مصر والسعودية والبحرين والإمارات، العلاقات مع قطر منذ أكثر من عام ونصف العام، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، فيما نفت الدوحة ذلك مرارا.