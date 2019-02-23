ترامب: متفائل بالتوصل لاتفاق تجاري مع #الصين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في إنه من المرجح عقد اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى استعداده لتمديد مهلته التي تنتهي أول شهر مارس من أجل التوصل لاتفاق.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق، مبينًا أن ذلك لا يعني أنه سيحدث.