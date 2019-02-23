شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى السويسرى يحاكم رقيباً سابقاً لالتحاقه بجماعة مسلحة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن محكمة عسكرية فى سويسرا، قضت بتغريم رقيب سابق فى الجيش مبلغ 5500 دولار، لالتحاقه بمليشيات أجنبية تقاتل ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، فى الفترة ما بين 2013 وحتى 2015.

وأوضحت الشبكة أن محكمة فى منطقة بيلينزونا جنوبى سويسرا، أدانت الرقيب السابق فى الجيش "يوهان كوسار" بالانضمام إلى "المجلس العسكرى السرياني" - وهى مجموعة عسكرية مسلحة تتألف من السريان والآشوريين بسوريا - فى سوريا وتعريض موقف سويسرا الحيادى للخطر، إلا أنها برأته من تجنيد آخرين للحاق بهذه المجموعة المسلحة.

وأشارت الشبكة إلى أن المحكمة السويسرية غرمت كوسار ألف دولار لتغطية النفقات و4500 دولار أخرى كعقوبة جنائية.