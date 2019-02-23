شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستهدف أوكار الإرهابيين بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات الجيش السورى بريف حماة ضربات مكثفة ومركزة على مواقع التنظيمات الإرهابية ودكت عدة مقرات وأوكار لإرهابيى تنظيم جبهة النصرة موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة أن وحدات من الجيش استهدفت بقذائف صاروخية مركزة مقرات ومراكز قيادة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تتبع له في عمق مناطق انتشارها بريف إدلب الجنوبي في الأطراف الشرقية لمدينة سراقب التي تضم العديد من مقرات ومستودعات ذخائر الإرهابيين ومراكز قيادة لمتزعميهم، ما أسفر عن تدمير عدة مقرات ومراكز قيادة والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وآليات لهم.

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