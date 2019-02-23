شكرا لقرائتكم بغداد: الحكومة تسيطر على عودة النازحين العراقيين من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 22:09

أكدت الحكومة العراقية، متابعتها تطور الأحداث في المنطقة الحدودية مع سورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للبلاد بعد انهيار تنظيم «داعش» الارهابي في آخر معاقل له، فيما أعلنت وزارة النقل، ان حافلاتها اعادت مئات النازحين من احد المخيمات داخل الأراضي التركية الى الوطن. وأفادت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان بأن «الحكومة استنفرت مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على القوات المرابطة»، وأكدت «عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلي وأنها من أولوياتها القصوى».



وحول التقارير الاعلامية التي تحدثت عن دخول اعداد كبيرة من عناصر «داعش» وعوائلهم الى الاراضي العراقية واثارة المخاوف منهم افادت العمليات المشتركة أن «عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بإشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الانسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى»، ونفت «وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا صدقية له اطلاقاً»، وأشارت الى ان «البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً».

الى ذلك، ذكر المدير العام لشركة نقل المسافرين والوفد كريم كاظم حسين، في بيان إنه «بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية، تم اراسال ١٠حافلات لنقل اكثر من ٤١٥ نازحاً من مخيم اكد في الأراضي التركية وإعادتهم إلى حضن الوطن ومناطقهم الأصلية في محافظة نينوى». وأوضح ان «جهد النقل متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت إلى المحافظات الآمنة او دول الجوار وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وفق الخطة الموضوعة وحسب المواقيت المحددة».

من جانب آخر، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير التخطيط نوري الدليمي، السبل الكفيلة للنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق.

وناقش اللقاء تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورفع كفاءتها ضمن إطار تفصيلي، واقتراح المشاريع الاستراتيجية التي تتزامن مع مرحلة البناء التي ستُقبل عليها البلاد، وتم التطرق إلى ملف تقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، وحض على متابعة ملف التعاون الدولي في ما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وتلك التي تعاني نقصاً في الخدمات وتنفيذها من دون تلكؤ.