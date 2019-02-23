شكرا لقرائتكم مقتل خمسة اشخاص وخطف تسعة في هجمات لـ «بوكو حرام» في تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نجامينا - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 00:58

أعلن مصدر رسمي تشادي ان عناصر من جماعة «بوكو حرام» المتشددة النيجيرية، قتلوا خمسة اشخاص وخطفوا تسعة آخرين، بينهم ست نساء، خلال هجومين على قرى منطقة بحيرة تشاد.



وقال الامين العام لمنطقة بحيرة تشاد ديمويا سوابيبي، ان هذه الهجمات وقعت ليل الثلثاء- الاربعاء. وأن في قرية بوبورا الاولى التي تعرضت للهجوم «قتل خمسة اشخاص وأصيب خمسة آخرون»، فيما حصلت عمليات الخطف خلال هجوم آخر على قرية نغاسيا، كما قال سوابيبي. وأوضح ان العسكريين كانوا يبحثون منذ الاربعاء عن المهاجمين والمخطوفين.

من جهة اخرى، أوضح سوابيبي أن أكثر من 200 رأس ماشية سرقت في الليلة التالية (الاربعاء الى الخميس)، وخطف عناصر مفترضون من «بوكو حرام» سبعة من رعاة البقر في القطاع نفسه. وتمكن أحد الرعاة من الفرار، وفق المصدر نفسه.

واعتقل خمسة عناصر مفترضين في «بوكو حرام» الاثنين في نجامينا، ولا علاقة لهم بمختلف هذه الهجمات، كما قال مصدر امني.

وتنشط بوكو حرام اساساً في نيجيريا، بلدها الأم، لكنها تقوم بعمليات دموية في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة. ومنذ ظهورها قبل تسع سنوات، تسببت «بوكو حرام» في مقتل 20 الف شخص على الأقل، معظمهم في نيجيريا. وأنشئت قوة مشتركة تضم عسكريين من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، للتصدي لهذه المجموعة المتشددة المسلحة.