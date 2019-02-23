شكرا لقرائتكم الجيش الباكستاني يلوّح بردّ «قوي» على «عبث» هندي مع إسلام آباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد، نيودلهي - رويترز، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 01:18

حذر الجيش الباكستاني الهند من «العبث» مع بلاده، ملوّحاً بردّ «قوي» على أي هجوم تشنّه. في الوقت ذاته، أعلنت «مجموعة العمل المالي» (فاتف) ان إسلام آباد لم تُظهر تفهماً كافياً لأخطار تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة».



جاء موقف الجيش الباكستاني بعد أسبوع على إعلان تنظيم «جيش محمد» المتشدد الذي يتخذ باكستان مقراً، مسؤوليته عن تفجير انتحاري أدى الى مقتل عشرات الشرطيين الهنود في إقليم كشمير المتنازع عليه. واتهمت الهند أجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتورّط بالهجوم، علماً ان واشنطن ونيودلهي تتهمان الجيش الباكستاني برعاية متشددين لاستخدامهم أداة في السياسة الخارجية، من أجل توسيع نفوذه في الهند وأفغانستان.

وقال ناطق باسم الجيش الباكستاني، مخاطباً الهنود: «ليست لدينا أي نية لبدء الحرب، لكننا سنردّ بكل قوة على التهديدات الشاملة، في شكل سيفاجئكم. لا تعبثوا مع باكستان. كشمير قضية إقليمية. لنتحدث بشأنها، ونسوّي (الملف)».

جاء ذلك بعدما أعادت وزارة الداخلية الباكستانية حظر «جماعة الدعوة» و»مؤسسة فلاح الإنسانية» المنبثقتين من جماعة «عسكر طيبة» المتشددة المتهمة بتدبير هجمات منسقة أوقعت 166 قتيلاً في مدينة بومباي الهندية عام 2008.

وقررت لجنة الأمن الوطني الباكستانية التي تضمّ ابرز المسؤولين العسكريين والمدنيين، حظر الجمعيتين المرتبطتين بمؤسس «عسكر طيبة» حافظ سعيد المدرج منذ وقت طويل على لائحة سوداء للأمم المتحدة خاصة بالإرهاب الدولي.

وتدعو واشنطن ونيودلهي منذ فترة طويلة إسلام أباد إلى اتخاذ تدابير ضد «عسكر طيبة» التي حظرتها السلطات الباكستانية عام 2002، لكنها ظهرت مجدداً في شكل «جماعة الدعوة» و»مؤسسة فلاح الإنسانية». لكن الجماعتين اللتين تعهدتا اللجوء إلى القضاء لإلغاء الحظر، تؤكدان أنهما منظمتين إنسانيتين وتنفيان تورطهما بهجمات بومباي، علماً انهما تشغلان شبكة تضمّ 300 منشأة تشمل معاهد دينية ومدارس ومستشفيات ودار نشر وخدمة إسعاف.

وخصّصت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمَن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال سعيد الذي يواصل نشاطاته في باكستان بحرية وينفي صلته بهجمات بومباي، علماً ان السلطات أخضعته لإقامة جبرية مرات خلال العقد الماضي.

في باريس، اعتبرت «فاتف» ان باكستان حققت «تقدّماً محدوداّ» في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ولم تُظهر تفهماً كافياً لأخطار تنظيمات مثل «داعش» و»القاعدة».

وأشارت الى أنها ستواصل العمل مع باكستان التي تأمل برفع اسمها من «لائحة رمادية» للدول التي ليست لديها ضوابط ملائمة في شأن هذه النشاطات. وحضّتها على «استكمال خطة عملها بسرعة، لا سيّما العناصر التي لديها إطار زمني حتى أيار (مايو) 2019».

وتضغط نيودلهي لإبقاء باكستان على اللائحة، بعد هجوم كشمير. وقال مسؤول هندي إن بلاده زوّدت «فاتف» تفاصيل في شأن عمليات «جيش محمد» التي تبنّت هجوم كشمير.