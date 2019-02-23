شكرا لقرائتكم قوات حفتر تسيطر على حقل الفيل النفطي جنوب ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب، رويترز | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 00:54

أعلن «الجيش الوطني الليبي» المعلن من جانب واحد بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا مساء أول من أمس، السيطرة على حقل الفيل النفطي الكبير جنوب ليبيا.



وقال الناطق باسم الجيش احمد المسماري عبر صفحته على «فايسبوك» إن «القوات المسلحة تبسط سيطرتها سلمياً على حقل الفيل وتقوم بتأمينه تمهيداً لتسليمه الى حرس المنشآت النفطية». وأضاف إن «القوات سمحت لطائرات شركات النفط المتجهة إلى حقل الفيل وحقل الشرارة القريب باستئناف الطيران».

وقال مهندس في حقل الفيل طلب عدم نشر اسمه إن الإنتاج لم يتأثر ومستمر بطاقة 75 ألف برميل يومياً وهو المستوى المعتاد. ونفى تقارير وسائل إعلام محلية أفادت بوقوع اشتباكات داخل الحقل الموجود في عمق جنوب ليبيا.

وقال ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير الحقل في مشروع مشترك مع إيني الإيطالية: «تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها إزاء التطورات حول حقل الفيل النفطي، وتؤكد متابعتها للأوضاع عن كثب لضمان سلامة عامليها».

وتقوم قوات حفتر منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي بحملة في جنوب غربي ليبيا قالت إن هدفها «القضاء على المجموعات الإرهابية والإجرامية». وكانت سيطرت من دون قتال على مدينة سبها التي تقع على بعد 650 كلم جنوب العاصمة طرابلس إضافة الى حقل نفطي كبير قرب اوباري الأبعد جنوباً.

وفي شرق البلاد تسيطر قوات حفتر على أهم الموانئ النفطية وعهدت بإدارتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تحاول البقاء على الحياد بين المعسكرين المتصارعين على السلطة.

والأربعاء قتل مسلحون مدير مديرية الأمن في مدينة مزرق جنوب ليبيا، وفق ما أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أول من امس. وحدث ذلك غداة دخول قوات المشير حفتر المدينة.

ووصفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً مقتل العميد ابراهيم محمد كري بـ «الجريمة الجبانة» وتوعدت بمحاكمة مرتكبيها. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن كري قتل الأربعاء على يد «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتوعدت الوزارة بملاحقة «القتلة» وتقديمهم للعدالة، وأوضحت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وذكر الإعلام الليبي أن كري، وهو من أقلية التبو، قتل عندما اقتحم مسلحون منزله في مزرق. وتتهم قوات حفتر أقلية التبو بدعم المتمردين التشاديين. ومدينة مزرق هي معقل اتنية التبو التي يعارض العديد منهم حملة حفتر، وتقع في منطقة ترتفع فيها التوترات بين التبو وبين القبائل العربية التي انضمت أعداد كبيرة منها إلى «الجيش الوطني الليبي». ونشرت قوات شرق ليبيا مقطع فيديو قالت إنه يظهر مركباتها وهي تدخل حقل الفيل. ولم يتسن لـ «رويترز» التحقق من صحة الفيديو. وفرضت قوات شرق ليبيا هذا الشهر حظراً على تحليق الطائرات من دون إذن منها ونفذت ضربات جوية قرب حقل الفيل بعدما وصلت طائرة تحمل قائداً منافساً من طرابلس التي يوجد بها مقر الحكومة المعترف بها دولياً. ويدعم حفتر حكومة منافسة تتخذ من الشرق قاعدة لها.

وفي الأسبوع الماضي أمنت قوات شرق ليبيا حقل الشرارة الواقع أيضاً في الجنوب بالتعاون مع مجموعة من حرس المنشآت النفطية التي سيطرت عليه في كانون الأول (ديسمبر) حيث كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية.

ولم تفتح المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بعد وطلبت ضمانات لموظفيها. وأرسلت هذا الأسبوع فريق تفتيش براً لتقويم الوضع الأمني لكن لم يتم الإعلان بعد عن نتائج.

وينتج حقل الفيل حالياً نحو 73 ألف برميل يومياً. وهو يدار من شركة مليتة للنفط والغاز» وهي شركة انشأتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الايطالية.