شكرا لقرائتكم الهباس: نأمل أن تشكل القمة العربية الأوربية انطلاقة لمواجهة التحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 00:57

أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس، عن تطلع الجامعة العربية في أن تشكل القمة العربية الأوربية التي تبدأ أعمالها يوم الأحد المقبل بمدينة شرم الشيخ، انطلاقة لتعزيز التعاون العربي الأوربي في ظل الروابط الجغرافية والقواسم المشتركة والمصالح المتبادلة لمواجهة كافة التحديات على الساحتين الاقليمية والدولية.



وقال الهباس، في تصريحات له أمس (الجمعة): «نتطلع أن تكون قمة ناجحة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، ومحاولة صياغة توافقات ورؤى مشتركة حول هذه التحديات»، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة على الساحتين الإقليمية والدولية منها قضية الهجرة والإرهاب التي تهم الجانبين العربي والأوربي.

وبشأن القضايا السياسية التي يركز عليها الجانب العربي ويوجد بشأنها توافق مع الجانب الأوروبي، أوضح الهباس أن الموضوعات كافة التي تهم المنطقتين العربية والأوروبية مطروحة لتبادل وجهات النظر حولها.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية إلى أن موقف الاتحاد الأوربي من القضية الفلسطينية هو موقف جيد، وإلى حد كبير هو داعم لإيجاد عادل وسلمي وشامل لهذه القضية وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، مبيناً أنها من القضايا التي سيتم التطرق إليها في كلمات القادة.