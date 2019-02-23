وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره التركي العمليات العسكرية ضد "داعش" في سوريا

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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشر على موقعها: "ناقش الوزير أكار والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، شاناهان، مجموعة واسعة من القضايا، منها التعاون الثنائي في مجال الدفاع".
© AP Photo / Evan Vucci
ووفقا للبيان، أكد الوزير التركي عزم سلطات بلاده على مواصلة حربها ضد المنظمات الإرهابية، وضمان أمن الشعب والحدود التركية.
فضلا عن ذلك أشار البيان، إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، شدد على أهمية وجود الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة والتعاون المستمر داخل حلف الناتو، لا سيما في أفغانستان وكوسوفو والعراق والأنشطة البحرية للناتو.
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