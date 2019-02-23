١٠٠٠ شتله مثمره يبادر أهالي الحرازات بغرسها

الخليج - أيوب الغامدي

شارك أهالي الحرازات في مبادرة ليست الأولى من خلال غرس الالآف من الشتلات المثمره والظل خلال الشهرين الماضيه ، وكان ذلك مع داعم وفاعل خير بالتنسيق مع :

جمعية شرق جده الزراعية، التي لازالت تحت التأسيس حيث انطلقت المرحله الأولى قبل شهر في حي الفضيله ثم تتابعت المراحل مرورا بحي القرينيه بالخمره وحي السنابل ومع التعليم تم تنفيذ أحد المراحل بدعم مِن أعضاء الجمعيه تم تنفيذها في مدرستين في مكتب تعليم الجنوب والشرق وتم تنفيذ مرحلتين في منطقة الباحه وأربع مراحل في الحرازات كان آخرها عصر أمس وقدبلغ إجمالي الشتلات التي تم توزيعها أكثر من ١٥الف شتله … مابين السدر والنيم واللوز البجري والهندي والليمون والحناء ،،،وفِي خلال الأسبوع القادم سيتم تنفيذ المرحله الحادية عشر في

(شاطىء السيف ) جنوب جده بالتنسيق مع قسم الحدائق في أمانة جده وبعض مكاتب التعليم وفرع البيئة بمنطقة مكه المكرمه وعدد من الفرق التطوعيه ومن خلال التواجد في الميدان لاحظ أعضاء الجمعيه سعادة الأهالي بهذه المبادرات ومدى إقبالهم وتفاعلهم معها