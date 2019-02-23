انت الان تتابع عمر البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس عمر البشير تخلَّى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسيعلن حالة الطوارئ في البلاد، حسب "سكاي نيوز". «قوش»، ذكر أن البشير سيُلقي كلمة للشعب السوداني بعد قليل، وسيستمر في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وفي وقت سابق، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي».

ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا»، عن البشير، خلال كلمته، أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية «2018- 2023»، بالعاصمة الخرطوم، طلبه من قيادات وأعضاء الحركة بقيادة طفرة كبرى في جميع الولايات السودانية لتصميم برامج وأنشطة دعوية دعمًا للشباب والطلاب،