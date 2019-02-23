عمر البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم

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صرح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس عمر البشير تخلَّى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسيعلن حالة الطوارئ في البلاد، حسب "سكاي نيوز". «قوش»، ذكر أن البشير سيُلقي كلمة للشعب السوداني بعد قليل، وسيستمر في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وفي وقت سابق، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي».
ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا»، عن البشير، خلال كلمته، أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية «2018- 2023»، بالعاصمة الخرطوم، طلبه من قيادات وأعضاء الحركة بقيادة طفرة كبرى في جميع الولايات السودانية لتصميم برامج وأنشطة دعوية دعمًا للشباب والطلاب،
ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا»، عن البشير، خلال كلمته، أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية «2018- 2023»، بالعاصمة الخرطوم، طلبه من قيادات وأعضاء الحركة بقيادة طفرة كبرى في جميع الولايات السودانية لتصميم برامج وأنشطة دعوية دعمًا للشباب والطلاب، ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف الداخلي.
وأوضح البشير أن «ما يمر به السودان الآن من أزمات ابتلاءات وفرصة للتفكير للخروج منها أكثر قوة»، مشددًا على بذل مزيد من العطاء.
وتابع: «رغم الكيد ضد السودان، والأزمات التي تواجهه فإنه لم يُهزم، ومستمر في مشروعات التنمية».
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