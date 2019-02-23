ترامب: 400 جندي أمريكي سيبقون في سوريا بعد الانسحاب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره الإبقاء على 400 جندي في سوريا، معتبرًا أن ذلك لا يعني تغييراً على ما أعلنه في ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن ترامب في 19 ديسمبر 2018، قراره سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين، مساء الجمعة، إنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة "لحفظ السلام" قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.

ويقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريلالمقبلين.