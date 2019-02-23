مستشفى السحن بني سعد العام يفعل اليوم التوعوي للزواج الصحي.. تحت شعار “خذ بالنتيجه” 

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – جابر السيالي: برعاية مدير مستشفى السحن بني سعد وبحضور مدير مدرسة السحن الثانوية و عدداًمن طلاب الصف الثالث الثانوي وعدداًمن المراجعين والزائرين إنطلقت فعالية اليوم التوعوي للزواج الصحي تحت شعار خذ بالنتيجه..

واشتملت الفعالية على كلمة مدير المستشفى الأستاذ مرزوق النفيعي وكلمة مسؤول برنامج الزواج الصحي بالمستشفى الأستاذ محمد الربيعي وكذلك عرضا مرئياً للبرنامج يشمل جميع التحاليل وعيادة المشورة

من أجل توعية المجتمع بضرورة فحص ماقبل الزواج من أجل بناء أسرة سليمة وأبناء أصحاء

وبعدها تم توزيع مجموعة من الهدايا على الحضور