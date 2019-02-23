- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – جابر السيالي: برعاية مدير مستشفى السحن بني سعد وبحضور مدير مدرسة السحن الثانوية و عدداًمن طلاب الصف الثالث الثانوي وعدداًمن المراجعين والزائرين إنطلقت فعالية اليوم التوعوي للزواج الصحي تحت شعار خذ بالنتيجه..
واشتملت الفعالية على كلمة مدير المستشفى الأستاذ مرزوق النفيعي وكلمة مسؤول برنامج الزواج الصحي بالمستشفى الأستاذ محمد الربيعي وكذلك عرضا مرئياً للبرنامج يشمل جميع التحاليل وعيادة المشورة
من أجل توعية المجتمع بضرورة فحص ماقبل الزواج من أجل بناء أسرة سليمة وأبناء أصحاء
وبعدها تم توزيع مجموعة من الهدايا على الحضور
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى السحن بني سعد العام يفعل اليوم التوعوي للزواج الصحي.. تحت شعار “خذ بالنتيجه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.