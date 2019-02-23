البشير: الاحتجاجات كانت في البداية مشروعة وموضوعية

قال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب موجه إلى الشعب، إن البلاد تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني.

وأضاف البشير، أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة أقوى شكيمة وأكثر وحدة وإصرارًا على بناء الأمة.

وتابع البشير، كانت أحداث الأيام الماضية اختبارًا لنا كأمة وشعب وخرجنا منها بعبر ودروس.

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شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات كانت مشروعة وهي السعي نحو الحياة الكريمة وهي مطالب موضوعية كفل الدستور والقانون حق التعبير عنها.

ولقد ظللنا طوال مسيرتنا في الحكم نعمل على تنقية الحياة السياسية من الشوائب وتمكين الأحزاب والأفراد من ممارسة حقوقهم والسعي لتحقيق تطلعاتهم.

وتابع البشير، ما كان غير مقبولًا ومقلقًا القفوز في الصف الأول لتلك الاحتجاجات وتحقيق أجندة مجهولة والأكثر إثارة للقلق بث سموم الكراهية والإقصاء بين أبناء الوطن واحتسابنا وفقدنا لنفر عزيز من أبناء الوطن.

وأضاف البشير، سيظل انحيازنا لشريحة الشباب لقناعتنا بأنهم كل المستقبل ونتفهم طموحاتهم المشروعة ونريدهم أن يظلوا أيادي لبناء وطن وتشييد نهضته.

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