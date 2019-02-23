شكرا لقرائتكم خبر عن «قافلة داعش» الفنيةتستسلم لقبيلة بني صخر الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق أفراد من قبيلة بني صخر الأردنية، النار على قافلة مركبات ترفع رايات تنظيم «داعش»، في مناطقهم جنوبي العاصمة عمّان. وأجبر شبان من القبيلة، القافلة التي كان عليها مقاتلون برداء «داعش» المعروف، وراياتها السوداء، على التوقف، قبل علمهم أنها تتبع لشركة إنتاج تلفزيوني، وتقوم بتصوير فيلم في المنطقة عن هذا التنظيم الإرهابي.
ورفع الفنانون المشاركون في القافلة، الرايات البيضاء، بعد إجبارهم على التوقف من قبل أفراد القبيلة، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
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