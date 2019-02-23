استشهاد طفل برصاصة في الصدر بغزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد طفل فلسطيني برصاصة «إسرائيلية» من النوع المتفجر في الصدر في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الصدر. وكانت الطواقم الطبية في مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة قد تمكنت عقب الإصابة، أمس، من إنعاش قلب الطفل بعد الإعلان عن استشهاده، إلا أنها أكدت لاحقاً استشهاده متأثراً بإصابته، في حين أصيب 41 فلسطينياً في مسيرات العودة بالقطاع.