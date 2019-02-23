الفلسطينيون يكسرون قيد «باب الرحمة» في القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: ”الخليج 365”، وكالات

نجح آلاف المصلين الفلسطينيين بإعادة فتح مصلى «باب الرحمة» في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وسط احتفالات حاشدة في المنطقة، تخللتها هتافات التكبير وهتافات «بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«هذا المسجد مسجدنا»، وغيرهما، فيما أمّ الأقصى المبارك أكثر من ستين ألف مواطن من القدس والداخل الفلسطيني رغم كل إجراءات الاحتلال المشددة في القدس. وشارك رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس وآلاف المصلين في افتتاح باب مبنى ومصلى «باب الرحمة» قبل صلاة الجمعة، أمس، وأدوا الصلاة في المبنى الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، ورفع مصلون العلم الفلسطيني على سطحه، في حين اعتقل الاحتلال أكثير من 60 فلسطينياً من مدينة القدس وحدها، في وقت استشهد طفل وأصيب 41 فلسطينياً في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وجاء هذا الانتصار المعنوي للفلسطينيين في القدس رغم إقدام قوات الاحتلال على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بفعل انتشارها المكثف والواسع في المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط الأقصى المبارك، إلا أن ذلك لم يمنع عشرات آلاف المواطنين من الوصول إلى مسجدهم والصلاة برحابه الطاهرة.

وفشلت إجراءات الاحتلال «الإسرائيلي» من منع وصول الحشود الغفيرة من المصلين إلى الأقصى، رغم الحواجز العسكرية وسط مدينة القدس وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط المسجد الأقصى المبارك، ونشر عناصر قواتها ووحداتها الخاصة، وتسيير دوريات راجلة في البلدة، وأخرى محمولة وخيالة في الشوارع المتاخمة لسور القدس التاريخي.

وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، أن مصلى «باب الرحمة» جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وطالب سلطات الاحتلال برفع يدها عنه وحملها مسؤولية عبثها وتدخلها بشؤون المسجد المبارك، وأكد أن المسجد لا يخضع لمحاكم وقرارات الاحتلال، وهو مسجد إسلامي خالص بكل مساحته ال144 دونماً والتي تشمل مصليات وأروقة وباحات المسجد وما فوقه وما تحته، وهو جزء من عقيدة كل المسلمين في العالم.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين استهدفت اعتقال أكثر من ستين مقدسياً، حسب بيان شرطة الاحتلال، من أنحاء مختلفة من مدينة القدس، وقبل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الذي شهد في الأيام الماضية توتراً شديداً بسبب أزمة «باب الرحمة»، بسبب مطالبات المواطنين بإعادة فتحه كما كان عليه الوضع قبل عام 2003 باعتباره جزءاً من المسجد الأقصى.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، محمد اشتية: «إن ما جرى في مدينة القدس يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن كل القرارات والإجراءات التي هدفت إلى تهويد القدس فشلت، بحكم صمود شعبنا وتشبثه بعاصمته الأبدية»، فيما حذرت حركتا «فتح» و«حماس»، «إسرائيل» بشأن الوضع في المسجد الأقصى شرق القدس. وقالت «فتح» إن القدس والأقصى «خط أحمر وإن «إسرائيل» تتحمل مسؤولية أفعالها الإجرامية في ساحات المسجد».

من جانب آخر، أصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المسيرات والتظاهرات الأسبوعية. وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي «التوتو»، والعشرات بالاختناق، في قرية المغير شمال شرق رام الله بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة، أمس، ووفقاً للمصادر الطبية الفلسطينية، فإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بالصدر واثنين بالقدم نقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب العشرات بحالات اختناق في مدينة الخليل خلال تظاهرة سلمية نظمت في الذكرى ال 25 على مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. وشهدت الخليل مسيرة حاشدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، مما أدى إلى إصابة طفل بعيار «مطاطي» والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة أبوليمون، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد راتب عويس (33 عاماً) من مخيم جنين، وحطمت محتويات منزله ومنزلي الشقيقين الأسيرين المحررين يحيى وجبريل الزبيدي، في حين تصدى مواطنون لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

واستشهد طفل فلسطيني برصاصة في صدره وأصيب 41 متظاهراً، برصاص الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة. وأشعل الشبان عدداً من الإطارات المطاطية في عدد من مخيمات العودة شرق القطاع، بينما تمكن عدد من الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس، ورد الاحتلال بإطلاق النار بشكل كثيف.

وتوغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية» لمسافة محدودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن أربع جرافات عسكرية توغلت انطلاقاً من بوابة المدرسة قبالة مخيم العودة شرق مخيم البريج وشرعت بأعمال تسوية وتجريف خارج السياج الأمني داخل حدود القطاع.