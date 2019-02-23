البشير يحل الحكومة ويعلن الطوارئ بالسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن:

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد وقرر حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات برئاسته لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. كما قرر البشير وقف اجراءات التعديلات الدستورية التي تمنحه الحق في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في العام 2020.

وفي خطابه للامة اعترف البشير بمشروعية الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب للمطالبة برحيله وقال انها بدات بمطالب مقبولة لكن تم استغلالها بشكل يقود إلى مصير مجهول، ودعا الاحزاب والقوى المعارضة إلى الانخراط في الحوار للتوصل إلى تراض قومي. وتعهد بان يكون على مسافة واحدة من الجميع. ودعا القوى السياسية إلى المشاركة في استكمال وثيقة الحوار الوطني والنظر في دور القوات المسلحة كضامن للاستقرار في البلاد.وكان مدير المخابرات السودانية الفريق صلاح قوش، استبق خطاب الرئيس بتصريحات للصحافيين تناولت مضامينه ونقاطه الرئيسية.

وشهدت أروقة الحزب الحاكم والحكومة، تحركات محمومة قبل خطاب الرئيس البشير الذي أعلن خلاله ترتيبات الحكم الانتقالي وموقعه من السلطة الجديدة، ومنع الإعلاميون من تغطية الاجتماعات.؛ حيث انعقدت اجتماعات طارئة للمكتب القيادي للحزب الحاكم، وأخرى لأحزاب الحوار الوطني.

وفي المقابل، جدد تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في قوى «الحرية والتغيير»، المطالبة بالتنحي الفوري للرئيس، وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية. وقال في بيان: «إن أية محاولة للالتفاف على مطالب الشعب، لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع». وشدد البيان على أن «مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها التنحي وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية».

وتجددت التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة؛ حيث خرج الآلاف في أحياء بالخرطوم وأم درمان، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام، عملت قوى الأمن على تفريقها بالغاز المسيل للدموع.

والتظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان، خارج مسجد عبدالرحمن المهدي، هي الأحدث فيما أصبح احتجاجات شبه يومية في البلاد منذ 19 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي. وردد المحتجون، هتافات «الثورة خيار الشعب» و«تسقط بس»، في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو انتهاء حكم الرئيس عمر البشير. وتزامنت احتجاجات الخرطوم مع مواكب احتجاجية أخرى في مدينة كرمة بأقصى الشمال السوداني ومدينة الدويم في ولاية النيل الأبيض.

وكانت السلطات الأمنية، أطلقت الجمعة، سراح ستة من قادة الأحزاب المعارضة السودانية الذين اعتقلتهم ظهر الخميس، وأبقت على 19 آخرين قيد الاعتقال بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي مختار الخطيب، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد يوسف.وكانت السلطات اعتقلت الخميس، 25 من قادة الأحزاب وتجمع المهنيين، وهو تجمع غير رسمي، قبيل دقائق من انطلاق موكب «الرحيل» الذي دعت إليه تلك القوى الخميس للمطالبة بتنحي النظام الفوري.

وقالت نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، في تعميم صحفي الجمعة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه إن الأمن السوداني، أطلق سراحها بجانب خمسة آخرين، جميعهم من حزب الأمة المعارض، بينهم الأمين العام للحزب سارة نقد الله، والقيادي بالحزب، ونجل رئيسه صديق الصادق المهدي، وأشارت إلى أنه أبقى على 19 معتقلاً باتباعه سياسة «فرق تسد».

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مدير المخابرات: هذه الفترة الأخيرة للبشير في الرئاسة



استبق مدير جهاز المخابرات السوداني الفريق صلاح قوش، خطاب الرئيس عمر البشير بتصريحات للصحفيين، كشف خلالها المزيد من المعلومات عن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأعلن قوش، أن الرئيس عمر البشير، لن يترشح لفترة رئاسية أخرى، مشيراً إلى أن هذه هي الفترة الأخيرة للبشير في رئاسة السودان.

وأضاف، مدير المخابرات السودان، أن البشير سيتخلى أيضاً عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويكتفي برئاسة الحكومة الانتقالية المقترحة والمكونة من كفاءات وطنية، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال إن الرئيس، سيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية في البلاد.