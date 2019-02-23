الحوثيون يقصفون مجدداً الصوامع الغذائية في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأول الخميس، استهداف مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها «مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي»، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن. وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن الميليشيات استهدفت بقذائف هاون، مطاحن البحر الأحمر الواقعة في الأحياء الشرقية للحديدة، التي تخزن فيها كميات كبيرة من القمح والحبوب الذي يغذي شرائح واسعة من اليمنيين.

وأكد أن قذيفة هاون سقطت جوار صوامع الغلال المملوءة بكميات كبيرة من القمح والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تلبي احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين جائع. ويأتي استهداف الميليشيات الحوثية لمطاحن البحر الأحمر مجدداً، بعد ساعات من معاودتها قصف «مجمع إخوان ثابت التجاري» في شارع صنعاء، متسببةً في احتراق أحد المخازن وإتلاف محتوياته.

وسبق أن استهدفت الميليشيات، مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون صومعتين، ما تسبب في احتراقهما وإتلاف ما تحتويانه من قمح. وكان برنامج الغذاء العالمي كشف في وقت سابق، عن قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، فيما حمّل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الميليشيات الحوثية، مسؤولية تلف مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، وتفاقم المجاعة.

وجددت الميليشيات، أمس، قصفها العنيف على مواقع قوات العمالقة شرق مديرية الدريهمي، وقتل خلال القصف أحد جنود العمالقة نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هاون، طبقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة. وأشار المركز إلى أن ألوية العمالقة، ما زالت ملتزمة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

كما استهدفت الميليشيات مواقع ألوية العمالقة في عدد من مناطق مديرية التحيتا، ظهر أمس، بالأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية، إلى جانب قطعها طرقات مرور المساعدات والإغاثة الدولية.

وفي منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، صدت قوات ألوية العمالقة، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها استخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد أن شنت قصف مدفعي.

إلى ذلك، أصيبت امرأة تدعى فاطمة محمد علي، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في قرية الشعينة جنوب مديرية حيس، ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن شاهد عيان، أن فاطمة تعرضت لإصابة بالغة برصاصة قناص حوثي في الصدر وتم نقلها إلى مستشفى حيس لتلقي العلاج والإسعافات الأولية ثم تم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا.

في الأثناء، سقط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع قبائل مديرية «قارة» شمال غربي محافظة حجة اليمنية. وذكر مصدر قبلي يمني أن قبيلة «ذو يحيى» كسرت هجوماً للحوثيين في بلدة «الرحبة» بقارة، كان يستهدف مباغتة القبائل التي تستعد للانتفاضة ومساندة المقاومة الشعبية في «كشر» الواقعة جنوب المديرية.

وأوضح المصدر، أن المقاومة الشعبية استولت على 3 دوريات حوثية وكبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى بعد مواجهات عنيفة. واستنفرت العديد من قبائل قارة للتصدي لهجوم الانقلابيين، بعد دفع الميليشيات بتعزيزات قتالية إلى شرق المديرية المحاذية لمحافظة عمران تمهيداً لشنّ هجوم جديد وفق المصدر.

وتمثل «قارة»، امتداداً لقبائل حجور اليمنية، إذ تستوطن 19 مديرية من مديريات حجة، وتعد بمثابة الفناء الخلفي ل«حيدان» في صعدة، معقل ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كُشر بمحافظة حجة.

وقالت مصادر ميدانية: إن معارك عنيفة دارت لساعات عدة، وتركزت في الجهة الشمالية لكشر، إثر هجوم كبير للمتمردين على مواقع القبائل في القرى المقابلة لبني شهر.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، بينما دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى الجهة الغربية من تجاه مديرية مُستبأ. وفي الوقت الذي شهدت الجبهة الجنوبية باتجاه مديرية أفلح الشام، هدوءاً حذراً، شهدت الجبهة الشرقية في بلدة العبيسة، اشتباكات متقطعة، تخللها قصف مدفعي للمتمردين.