«مساعدة الآخرين».. تلهم خيال الصغار في «بينالي الشارقة للأطفال»

ضمن فعاليات بينالي الشارقة للأطفال في دورته السادسة، وجهت الدعوة للصغار لتقديم مشاركات تتضمن أفكاراً وابتكارات تساعد الأشخاص المحيطين بهم، وتخيل كيف يمكن أن يكون شكل الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، وما الذي يفضلونه، أو لا يعجبهم، وما هي الصعوبات التي يواجهونها، وذلك لإيجاد حلول لتلك التحديات، وجاء الرد بإقبال معظم الأطفال المشاركين على تقديم المساعدة للآخرين، وتوجهت أفكارهم إلى مساعدة الأشقاء الصغار ذوي الإعاقة، وكذلك الحيوانات.بدافع خوفها على شقيقها الأصغر صممت الطفلة كلوي من أيرلندا، زياً أطلقت عليه «مصد الأطفال» وهو عبارة عن زي ينتفخ تلقائياً عندما يستشعر أن الطفل على وشك السقوط أو التعرض لأي مكروه، ويعود ليفرغ من الهواء عندما يكون الصغير آمناً، وأوضحت أنها فكرت بهذا الاختراع لملاحظتها أن شقيقها يتعرض للأذى عندما يتشاجر مع إخوته الأكبر سناً.

وجاء اختراع الطفل إيفران نتيجة تأثره بفقد شقيقته الصغرى لبعض الوقت في أحد المراكز التجارية، لذلك ابتكر ساعة تتبع مستوى الخوف عند الأطفال، وتستخدم لتحديد موقعهم، بحيث تكون موصولة بجوال أحد الأبوين، ومزودة بزر الخوف الذي ما إن يضغط عليه الطفل حتى يمكن الأهل من تحديد مصدر الإشارة، ويساعدهم على تحديد مكانه.

وبشكل طبيعي ذهبت رغبة عدد من الأطفال بالمساعدة تجاه ذوي الإعاقة، ومن بينهم أحمد من الشارقة، والذي عمل على تصميم عربة تسوق ذكية، مزودة بجهاز استشعار لتتبع المتسوق بحيث لا يحتاج إلى دفعها نظراً لوجود محرك يتبع إرشادات جهاز الاستشعار، وهي مزودة بمقبض مجهز لإحضار المنتجات من على الأرفف ليجعل تجربة التسوق أكثر مرحاً بالنسبة للأشخاص العاديين، وأيضاً لذوي الإعاقة.

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أما الطفلة كالتلينا من الأرجنتين فاخترعت سواراً يساعد الأطفال والأشخاص الذين يعانون الزهايمر أو المشاكل في الذاكرة، ويمكنهم من كتابة أرقام هواتفهم على هذا السوار حتى لا ينسوها. ولمساعدة الناس على التنقل وخلق مساحات إضافية في حافلات النقل العام فكر الطفل ألكسندر من المملكة المتحدة بتصميم حافلة بثلاثة طوابق لتتسع لعدد أكبر من الناس.

تم التركيز في الدورة السادسة من البينالي على ثلاثة محاور أساسية هي البيئة، مساعدة الآخرين، الترفيه والابتكار. وأشارت نشوى الغساني، نائب رئيس الدورة السادسة لبينالي الشارقة للأطفال، إلى أن معظم مشاركات الأطفال توجهت إلى قسم «مساعدة الآخرين»، وأن مشاركاتهم لم تقتصر على تقديم المساعدة للإنسان فقط، بل حتى الحيوانات كان لها نصيب من اختراعات الأطفال، التي جاءت على شكل رسومات ملونة قدمها الصغار، وتم تحويلها إلى مجسمات حقيقية بأيدي نخبة من المصممين والفنانين المختصين.

وعن أهداف البينالي، قالت: تتركز على رعاية وتنمية مواهب الأطفال في مجال الفنون، وتحقيق رؤية إمارة الشارقة والإمارات في تعزيز القيم السامية لدى الأجيال الجديدة، ومد جسور التواصل والتعاون بين الأطفال في جميع دول العالم، وأيضاً التنشئة الفنية للأطفال. وأوضحت أن البينالي يعمل على استقطاب الصغار من جميع إمارات الدولة للاطلاع على مشاركات أقرانهم، وأيضاً للمشاركة في ورش العمل الثقافية والعلمية والفنية، كما أنها تخدم المحاور الثلاثة التي يركز عليها البينالي في هذه الدورة، وتستقبل الأطفال في مركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، خلال الفترات الصباحية من التاسعة وحتى الواحدة ظهراً، والمسائية من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، إضافة إلى الورش المتنقلة التي تنطلق مع عطلة نهاية الأسبوع، وتتنقل من القصباء إلى الفجيرة مول، ومن الشارقة إلى عجمان، وفي دبي بمنطقة الخوانيج -لاست إكزت.