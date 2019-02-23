شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لغتنا العربية، يُسر لا عسر فيها، تتميز بجماليات لا حدود لها ومفردات عذبة تخاطب العقل والوجدان لتمتع القارئ والمستمع، تحرك الخيال لتحلق به في سماء الفكر المفتوحة على فضاءات مرصعة بدرر الفكر والمعرفة. وإيمانا من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيسي في بناء ذائقة ثقافية رفيعة، نبدأ في نشر زاوية أسبوعية جديدة تضيء على بعض أسرار لغة الضاد الساحرة.

في رحاب أم اللغات

التّمنّي طَلَبُ أمْرٍ مَحْبُوبٍ لا يُرجَى حُصُولُه، إمَّا لِكَونِهِ مُسْتَحِيلاً، وإِمَّا لكَوْنِهِ مُمكِناً غَيرَ مَطموعٍ في نَيْلِهِ. واللفظُ الْمَوْضُوعُ للتمنّي «لَيتَ»، وقد يُتَمَّنى ب :هَل وَلَوْ، وَلَعلَّ، لِغَرَض بلاغيٍّ.

قال أبو العتاهية

عَريتُ منَ الشّبابِ وكانَ غَضّاً

كما يَعْرى منَ الورقِ القَضيبُ

أَلا لَيْتَ الشّبابَ يَعودُ يوماً

فَأُخْبِرَهُ بما فعلَ المَشيبُ

وقالَ جرير:

بانَ الشَّبابُ حَمِيدَةً أَيَّامُهُ

لَوْ أَنَّ ذلكَ يُشْتَرَى أَو يَرْجِعُ

وقالَ آخَرُ:

أَسِرْبَ الْقَطا، هلْ مَنْ مُعيرٍ جَناحَهُ

لعلّي إِلى مَنْ قَد هَويتُ أَطِيرُ

دُررُ النّظم والنّثْر

حَكِّم سُيوفَكَ

لعنترةَ بنِ شداد (من بحر الكامل)

حَكِّمْ سُيوفَكَ في رِقابِ العُذَّلِ

وَإِذا نَزَلْتَ بِدارِ ذُلٍّ فَارْحَلِ

وَإِذا بُليتَ بِظالِمٍ كُنْ ظالِماً

وَإِذا لَقيتَ ذَوي الجَهالَةِ فَاجْهَلِ

مَوتُ الفَتى في عِزَّةٍ خَيرٌ لَهُ

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مِنْ أَنْ يَبيتَ أَسيرَ طَرْفٍ أَكْحَلِ

إِنْ كُنتُ في عَدَدِ العَبيدِ فَهِمَّتي

فَوقَ الثُرَيّا وَالسِّماكِ الأَعْزَلِ

لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بِذِلَّةٍ

بَل فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ

ماءُ الحَياةِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّمٍ

وَجَهَنَّمٌ بِالعِزِّ أَطيَبُ مَنْزِلِ

من أسرار العربية

فروق لغوية

بين الِاخْتِصَار والإيجاز، أَنّ الِاخْتِصَار هُوَ إلقاؤك فُضولَ الْأَلْفَاظ من الْكَلَام، منْ غيرِ إخلالٍ بمعانيهِ، فالاخْتصارُ يكون فِي كَلَامٍ قد سَبَق حُدُوثهُ، أمّا الإيجازُ، فهُوَ أَنْ يُبْنى الْكَلَامُ على قلَّةِ اللَّفْظِ وَكَثْرَةِ الْمعَانِي.

بَين النَّبأ وَالْخَبَر، أَنَّ النّبَأ لَا يكون إِلَّا للإخبار، بِمَا لَا يَعْلَمُهُ الْمُخْبَرُ، والْخَبَرُ بِمَا يَعْلَمهُ ومَا لَا يَعْلمهُ.

بَين التناقُض والتّضادِ، أَنّ التَّنَاقُضَ فِي الْأَقْوَالِ، أمّا التّضادُ ففِي الْأَفْعَالِ؛ يُقَال الفِعْلانِ مُتَضّادانِ وَلَا يُقَال مُتناقضان.

بَين الْمَدْحِ والتَّقْريظ، والثناء، أَنّ الْمَدْحَ يكونُ للْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، والتقريظُ لَا يكونُ إِلَّا للْحَيّ، وَخِلَافُهُ التّأْبينُ، وَلَا يكونُ إِلَّا للْمَيّتِ. وأَصْلُ التَّقْريظِ، من الْقَرَظِ وَهُوَ شَجرٌ يُدْبغُ بِهِ الْشّيْءُ، فيَحْسُنُ، وتزيدُ قِيمَتُه. أما الثّنَاءُ، فهو مَدْحٌ مُكَرَّرٌ، منْ قَوْلك ثنّيتُ الْخَيْطَ إِذا جعلتَهُ طاقَيْن.

هفوةٌ وتصويبٌ

يقولُ بعضُهم: «أشيرُ إلى الأُمورِ الآنِفةِ الذِّكْرِ»، والصَّوابُ: «المَذكورةِ آنفاً» أي مِنْ وقتٍ قريبٍ، لأنّ أَنْفَ كلِّ شيءٍ: أوّلُهُ. ويقولون: «أُحَبّذُ هذا الأَمْرَ». والصواب: «أسْتَحْسنُ»، لأنّ حَبَّ فعلُ ماضٍ جامدٌ للْمَدْحِ، واسمُ الإشارةِ فاعلُهُ، والماضي الجامدُ لا يُصاغُ منه مضارعٌ ولا أَمْرٌ. وتردُ كثيراً جملةُ «ساهمَ فلانٌ في النجاح»، والصواب «أَسْهَمَ في..»، لأنّ ساهَمَ معناها تَبارى بالسِّهام. وقد تأتي بمعنى قاسَمَ. أمّا أَسْهَم، فَمعناها شَاركَ. ويقولون: «اعْتَذَرَ صديقي عن الحضور»، بمعنى أنّه لمْ يتمكّن، والصوابُ «اعْتَذرَ عنْ عَدَمِ الحُضور»، لأنّ الاعْتذارَ، هو الأَسَفُ، فيكونُ معنى الجُملةِ الأولى، أنّهُ حَضرَ وأَسِفَ لذلك، وهو غيرُ المَعنى المُراد.

طرائف أدبية

قالَ أبو العَيْناءِ، وهو شاعرٌ معروفٌ: خَطَبْتُ امْرأةً، فاسْتَقْبَحَتْني، فكتبتُ إليها:

فإنْ تَنْفُري مِنْ قُبْحِ وجهي فإنّني

أريبٌ أديبٌ لا غَبيُّ ولا فَدْمُ

فأجابَتْني: ليسَ لديوانِ الرّسائلِ أُريدكَ.

شاهدَ طفيليٌّ قوماً ذاهبينَ في وجْهٍ، فظنّهم ذاهبينَ إلى وليمةٍ، فتبِعَهمْ. فإذا بهمْ يدخلونَ على بابِ السُّلطان، فدخلَ معهمْ، فإذا بهمْ شُعراءُ، قد قَصَدوا السُّلطانَ بِمَدائحِهمْ. فلمّا أنْشدَ كلُّ واحدٍ منهمْ شِعْرَهُ، وأخذَ جائزتَهً، لمْ يبقَ إلا الطفيليُّ، جالساً لا ينطقُ، فقيلَ له: أَنْشِدْ.

فقالَ: لَسْتُ بشاعرٍ. فقالوا: فمنْ أنتَ؟

قال:أنا منَ الغاوين الذينَ قال الله فيهم «والشعراءُ يتبَعُهمُ الغاوون»