بينيانا يعزف مقطوعات شهيرة بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد مسرح منارة السعديات، مساء أمس الأول، حفلاً لموسيقى الفلامنكو، أحياه الملحن وعازف الجيتار الشهير كارلوس بينيانا، ضمن البرنامج الموسيقي السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقدم بينيانا خلال الحفل مع معلمي بيت العود، معزوفات متنوعة وشهيرة بينها كلاكويستا دي لاس لاخاس، وبوهيميا، وأطلق لنفسك العنان، وتريانيرا، ويوم أخبرتني، وشهر الشتاء، وأمنية معلمي، وسونيكيتي وبكل رفق.

واستعرض بينيانا في الحفل، رؤيته المبتكرة لموسيقى الفلامنكو، واهتمامه بمزج الأنماط الموسيقية المختلفة، وانضم إليه على خشبة المسرح عدد من طلاب وأساتذة بيت العود، بعد أسبوع كامل من الجلسات التدريبية التي جرت في الأكاديمية.