استئناف إجلاء المدنيين.. و«قسد» تستعد لاقتحام الباغوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت قوات سوريا الديمقراطية أمس الجمعة عملية إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير لتنظيم «داعش» في شرق سوريا، في خطوة من شأن استكمالها أن تحدد ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الارهابيين أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم، فيما كشفت مصادر مقربة من لجنة التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلحي تنظيم «داعش» أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين لنقل مقاتلي التنظيم وعائلاتهم إلى بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، في حين أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية - السورية.

وهي الدفعة الثانية التي يتم إجلاؤها من الباغوز، بعد خروج ثلاثة آلاف شخص الأربعاء، وفق ما أحصت قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الخارجين من جنسيات مختلفة وبينهم عراقيون ومن دول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبيون. وقرب الباغوز حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدر بنصف كم مربع، أفاد فريق عن خروج أكثر من خمسين شاحنة أمس تقلّ غالبيتها نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار، غطى الغبار وجوههم وملابسهم. ويمسك عدد من السيدات، حملن حقائب على ظهورهن، بالجانب الحديدي للشاحنة حفاظاً على توازنهن. وأقلت بعض الشاحنات رجالاً غطى غالبيتهم وجوههم بكوفيات، بينما وضع ثلاثة رجال أيديهم على وجوههم لدى مرور شاحنتهم قرب المصورين. وصرخ عجوز ذو ذقن بيضاء كثة من إحدى الشاحنات «معنا مريض» طلباً للمساعدة. وقدر المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين عدد المحاصرين بأنه «يتجاوز الألفين أو أكثر»، وقال إنهم ينتظرون وصول الشاحنات لإخراجهم تباعاً. ولا تتوفّر لدى هذه القوات راهناً أي تقديرات لعدد مقاتلي التنظيم الذين يتحصن عدد كبير منهم في أنفاق وأقبية تحت الأرض. وأوضح عفرين أنه بعد «خروج المدنيين، يتبيّن لنا عدد عناصر «داعش» المتبقين في الداخل، وماذا يريدون أن يفعلوا». وتابع «لا نعرف موقفهم حتى الآن، ولكن إذا لم يستسلموا فنهايتهم بالطبع الحرب»، مضيفاً «بمجرد أن تنتهي عملية خروج المدنيين، سيكون أمامهم: الحرب أو الاستسلام».

من جهة اخرى، أكدت مصادر مقربة من لجنة التفاوض بين «قسد» و«داعش»، التي لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية أمس أن «التنظيم يضغط على عائلات أسرى قوات سوريا الديمقراطية لدى «داعش» وعددهم 27 عنصراً من خلال الاتصالات اليومية بين الأسرى وعائلاتهم لأجل الحصول على موافقة (قسد) لنقل عناصر التنظيم وعائلاتهم إلى منطقة صحراء الرطبة جنوبي غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية». وقال المرصد السوري أمس، إن تنظيم «داعش» نفذ عملية إعدام بحق أحد قادته من الصف الثاني يحمل الجنسية العراقية. وأضاف المرصد أن التنظيم أعدمه على خلفية دعوته للمدنيين ومن تبقى في المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من عناصر «داعش» للخروج وتسليم أنفسهم في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر تركية أن التعزيزات شملت وحدات من القوات الخاصة وعربات مدرعة وذخيرة، وصلت إلى قضائي «الريحانية» و«قرقخان». وأتت تلك التعزيزات بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحثا خلاله الوضع في سوريا.