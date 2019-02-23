الإمارات تهدي الكويت أكبر رسمة في العالم لـ «أمير الإنسانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يحل في 25 من شهر فبراير الجاري، أهدى شعب الإمارات إلى الكويت وشعبها عملاً فنياً مبتكراً، عبارة عن لوحة محفورة بالرمال تحمل صورة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بعنوان «أمير الإنسانية».

وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربعة، وهي مرشحة لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

ويمكن رؤية العمل الفني الضخم من الفضاء الخارجي، حيث التقط القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» صورة للوحة التي بدت تفاصيلها واضحة، ليصبح الأمير الشيخ صباح الأحمد أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء.

وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي باحترافية وفنية عالية، حيث تم تجسيد ملامح أمير دولة الكويت بدقة تامة، واستغرق إنجاز اللوحة الضخمة أكثر من 2400 ساعة عمل، واستُخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل، من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.

وتحرص دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، على مشاركة دولة الكويت احتفالاتها بالعيد الوطني، في شهر فبراير من كل عام، على نحو يعكس العلاقة الأخوية العميقة بين البلدين ويسهم في تمتين وترسيخ أواصر المحبة بين الشعبين، وبما يترجم التاريخ المشترك بينهما.

وكانت العلاقات الإماراتية الكويتية قد ترسخت منذ ما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث تحتل الكويت مكانة خاصة في ذاكرة الإماراتيين وفي قلوبهم، من خلال المساهمات النوعية التي قدمتها دولة الكويت لأبناء الإمارات في قطاعات حيوية عدة، في مقدمتها التعليم والصحة. وقد ترسخت هذه العلاقة المتينة أكثر فأكثر على مدى السنوات، وتعمّقت وشائج القربي بين الشعبين بعد قيام الاتحاد على يد الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحافظت العلاقة التاريخية على متانتها وثباتها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.