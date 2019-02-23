شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال الشارقة تنفذ 241 مشروعاً بمليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد بركات

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال العام الماضي سلسلة من المشاريع الخدمية والحيوية بمناطق متفرقة في الإمارة، بلغت 241 مشروعاً بقيمة مليار و100 ألف درهم، لتطوير القطاع العمراني والبنية التحتية والمحافظة على المباني وإيصال الخدمات بمواصفات عالية تحقق معايير التنمية المستدامة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن من أولى المشاريع التي انتهت منها الدائرة في العام الماضي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، جامع الزهراء، والذي يقع في منطقة ميسلون ويتسع لنحو 800 مصلّ بتكلفة تتجاوز 21 مليون درهم، مشيّداً على الطراز المعماري الإسلامي المتمثل في التصميم الفاطمي المكسو بالأحجار؛ حيث غطي الجامع بكميات كبيرة من الأحجار والتي يطلق عليها البرود كاست، تعلوه مئذنتان طول كل واحدة منها 40 متراً.

والمسجد متكامل الخدمات والمرافق وملحق به مكتبة وغرفة حارس، كما توجد مرافق خاصة لأصحاب الهمم، كما يوجد خارج المسجد عدد كبير من مواقف السيارات، إضافة إلى وجود مصلى خاص للنساء، وأماكن وضوء متعددة، وتبلغ مساحة أرض المسجد 11 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 1388 متراً.

قال المهندس علي بن شاهين السويدي: «كما بدأت الدائرة عامها بإنجاز مشروع الغرفة الماطرة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، ويتكون المشروع من مبنى يضم غرفة رئيسية تهطل فيها الأمطار بشكل مستمر وتتوقف حيثما يخطو الزائر داخلها وهو صديق للبيئة، كونه يستخدم كمية قليلة من المياه المعالجة بشكل مستمر في الغرفة التي تم تجهيزها بفلاتر ذاتية التنظيف، حرصاً على عدم إهدار المياه».

وأوضح أن الدائرة، انتهت كذلك من إنجاز قاعة إفريقيا بحلتها الجديدة وتبلغ مساحتها ما يقارب 800 متر مربع، وتتكون من مسرح ضخم يسع ما يزيد على 350 متفرجاً وغرفاً لتبديل الملابس وغرف الممثلين، فيما يتألف الطابق الأول من غرف التحكم بالصوتيات والإنارة مع قاعة للاجتماعات والمحاضرات.

وأنجزت الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية الرحمانية، وآخر في ضاحية السيوح.

طريق خاص بالمطار

وأكدت المهندسة هند الهاشمي، مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة تنفيذ طريق جديد خاص بمطار الشارقة بطول 1200 متراً، ومنها الجسر المعلق الذي يمتد على طول 330 متراً بتكلفة وصلت إلى نحو 85 مليون درهم.

وأكدت المهندسة علياء الرند، مدير إدارة مشاريع المباني أن الدائرة أنجزت بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، أعمال الإنشاء الخاصة بتطوير وتوسعة ملعب نادي الشارقة الرياضي، تزامناً مع كأس آسيا 2019.

المشاريع الأكاديمية

وعن المشاريع الأكاديمية، انتهت الدائرة من مجموعة من المشاريع الإنشائية وتقوم حالياً بتأثيثها، أبرزها كلية الآداب والعلوم الإنسانية للبنين في الجامعة القاسمية، وتوسعة كلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، إضافة إلى إنشاء وتهيئة 900 متر منحدر لكراسي ذوي الإعاقة في جامعة الشارقة.

كما انتهت من مجموعة من المباني الحكومية والخدمية، أبرزها مبنى القوس والسهم في نادي سيدات الشارقة، ومبنى الوثائق القاسمية، ومبنى برلمان الطفل، والمباني الإدارية في مدينة الشارقة للإعلام، ومبنى إداري لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وإنشاء مجلس الحيرة الأدبي، الذي يتكون من مسرح ومكاتب إدارية.

وعن التسويات الترابية، قامت الدائرة بتسوية 257 قطعة أرض في مناطق السيوح من 9 إلى 15 خلال 2018 على مساحة ما يزيد على مليون متر مربع، كما قامت بإنشاء طرق مدكوكة مؤقتة على طول 35 ألف متر.

وفي المنطقة الوسطى، قامت الدائرة بتوريد وتركيب ألعاب لحديقة الثميد العامة وإنشاء حديقة سوق الجمعة بمليحة، إلى جانب إنشاء أسوار وبوابات لحديقة مليحة العامة، كما قامت الدائرة في عام 2018 بإنجاز عدد من المباني الخدمية منها مبنى الخدمات الاجتماعية بالمدام ومسلخ البطائح وصيانة نادي البطائح، وفي الذيد، قامت الدائرة، بإنشاء نادي الطلبة في جامعة الشارقة فرع الذيد وحضانة سهيلة النموذجية، كما قامت بتوريد وتركيب 24 مظلة لمواقف السيارات لمبنى بنك البذور.

المنطقة الشرقية

وأشار المهندس محمد بن يعروف، إلى أن الدائرة أنجزت عدداً من المشاريع بلغت 98 توزعت ما بين مشاريع عمرانية وبلغت 30 مشروعاً عمرانياً و43 مشروعاً خاصاً بصيانة المباني، إلى جانب تأثيث 6 مشاريع وتصميم هندسي ل 19 مشروعاً داخلياً من قبل مهندسي الدائرة علاوة على تسوية ترابية وتمهيد لمليوني متر مربع من الأراضي للمواطنين.

وأكد أنه تم الانتهاء من توسعة مساكن 13 إمام مسجد في المنطقة الشرقية، كذلك تقوم الدائرة بتهيئة ومناسبة بيوت ذوي الإعاقة لاحتياجاتهم الخاصة وتسهيل تنقلهم داخل المنزل، فانتهت من مساكن 6 مستفيدين إلى الآن والمسجلين لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما قامت بإنشاء 8 مبانٍ تجارية لمصلحة الأسر ذات الدخل المحدود.

وأفادت المهندسة بشاير المنصوري، مدير فرع كلباء بدائرة الأشغال، بأن الدائرة، قامت بعدد من مشاريع الإعمار والصيانة والتأثيث والتصميم العمراني والخدمات، وذلك ضمن الخطة التنموية للدائرة، والخاصة بتلبية احتياجات المجالس البلدية، واستهلت الدائرة عامها بإنشاء حديقة المفرق وتم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 9371 متراً مربعاً بكافة وسائل الراحة والترفيه، وتضم مضماراً للجري بطول 523 متراً وعرض 3 أمتار وملعب كرة قدم مزود بعشب اصطناعي.

وفي السياق ذاته، انتهت الدائرة منتصف العام الماضي من إنشاء مبنى دائرة الثقافة، وتبلغ مساحة الأرض التي تم تنفيذ المشروع عليها 11330 متراً مربعاً، وتم تصميم المبنى على الطراز الإسلامي.

مدينة خورفكان

وفي مدينة خورفكان، انتهت من إنشاء حديقة الزبارة وتصل مساحتها إلى نحو 2400 متر مربع، وتم تنفيذها وفق أعلى المعايير جودة، وتضمن المشروع أماكن الألعاب التي روعي فيها أن تكون صديقة للطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

كذلك تمت صيانة جميع أعمدة الإنارة القديمة بالحديقة، إضافة إلى توريد وتركيب 6 أعمدة إنارة ديكورية تعمل بنظام السولار (الطاقة الشمسية) بمدخل الحديقة بارتفاع 6 أمتار، كما تم توريد وتركيب 10 أعمدة إنارة لمناطق الألعاب الخاصة بالأطفال وبارتفاع 10 أمتار.

وفي منطقة اللؤلؤية، قامت الدائرة بإنجاز الأعمال الإنشائية في حديقة اللؤلؤية للنساء التي تمتد على مساحة 5500 متر مربع، كما انتهت الدائرة من الأعمال الإنشائية في حديقة حياوة 1 على مساحة 3422 متراً مربعاً.

كذلك انتهت الدائرة، منتصف العام الماضي من إنشاء مجلس ضاحية حياوة، الذي يقع في مدينة خورفكان، ويخدم أهالي المنطقة، ويمتد على مساحة 3600 متر مربع، ويضم مواقف سيارات مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات، كذلك انتهت من إنشاء مجلس ضاحية الزبارة ويمتد على مساحة 3600 متر مربع، ويضم مواقف سيارات مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات، وتم إنشاء المجلسين بطرز عمرانية إسلامية وعصرية.

وفي منطقة شيص، قامت الدائرة بتوسعة وصيانة مسجد «ياسر أول الشهداء»، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد، كما تم رفده بمصلى للنساء، وزيادة مرافق المسجد. بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف درهم.

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مدينة دبا الحصن

ومن المشاريع التي قامت بها في مدينة دبا الحصن العام المنصرم، أكد مدير إدارة الأفرع، أن الدائرة أنشأت ممشى مطاطياً على طول القناة المائية بطول 900 متر وعرض ثلاثة أمتار مزودة بأعمدة إنارة ومزودة بمصابيح موفرة للطاقة وممشى من الأنترلوك يحيط بالممشى المطاطي، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة والملبية لاحتياجات المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن.

كما قامت بتطوير حديقة دبا الحصن العامة الواقعة في الحي الغربي للمدينة، بتكلفة 2.7 مليون درهم.

وفي القطاع الرياضي، أكد مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أن المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدرجات نادي دبا الحصن، تضمنت إنشاء وتطوير المدرج «ب» ليصبح عدد المقاعد فيه 1349، إلى جانب إضافة غرف خاصة باللاعبين و6 دورات مياه للجماهير واللاعبين وغرفة للطاقم الطبي وأخرى للجنة التحكيم، إضافة إلى غرف للخدمات.

كما تم توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمدرج، إلى جانب تنفيذ المشروع مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة وفق اشتراطات الدفاع المدني.

في حين تتضمن أعمال المرحلة الثانية هدم وإعادة بناء المدرج أ، وتضم إنشاء مدرج للجمهور ليسع 1722 متفرجاً، إضافة إلى إنشاء غرفتي تبديل للاعبين و7 دورات مياه للاعبين والجمهور وغرفة الطاقم التحكيمي ومثلها للطاقم الطبي وأخرى للجنة التحكيمية، وكذلك غرفة المعالجة الطبية ومكتبين إداريين و4 غرف للخدمات مع مصعد وردهتين خاصة بالإعلاميين والتعليق الرياضي، إلى جانب إنشاء مطبخ تحضيري.

عقود المباني والمناقصات

وقالت فاطمة حسن، مدير إدارة عقود المباني في الدائرة، أن مناقصات المشاريع التي طرحتها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 103 مناقصات بقيمة 800 مليون درهم، مؤكدة في ذات الوقت ازدياد عدد الشركات المسجلة؛ حيث قامت 100 شركة جديدة من شركات التوريد والمقاولات والاستشاريين بالتسجيل في الدائرة، فيما قامت 235 شركة بتجديد تسجيلها في الدائرة.

وأفادت بأن 251 رسالة تكليف صدرت عام 2018، مؤكدة أن هذه المشاريع، تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بكل القطاعات في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة.

تطوير الموارد البشرية

أكد عبد الله بوعلي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، تنفيذ الدائرة أكثر من 7542 ساعة تدريبية لموظفيها، بمعدل 249 دورة متنوعة خلال العام الماضي، أسهمت في تطوير مهارات موظفيهم والارتقاء بأدائهم المؤسسي، وتحسين الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف: ارتفع مؤشر الرضا الوظيفي إلى 78 في المئة العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة عن الأعوام السابقة.

مشاريع الصيانة

وأكدت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن القيمة الإجمالية لمشاريع الصيانة في الشارقة خلال العام الماضي، تجاوزت 159 مليون درهم، وتضمنت المشاريع الصيانة التشغيلية ل 302 مبنى حكومي و41 حوضاً للسباحة و52 نافورة ونصباً تذكارياً، فضلاً عن توسعة وتطوير 74 مسكن إمام، وما يزيد على 49 مشروعاً ما بين صيانة تجميلية ووقائية في مبان عدة متفرقة في مختلف مناطق الإمارة.

واستجابت الدائرة العام الماضي ل 18800 بلاغ صيانة، مسجلة انخفاضاً عن بلاغات العامين الماضيين بنسبة 51 في المئة، على الرغم من زيادة عدد المباني مما يدل على جودة الأعمال المقدمة عاماً بعد عام.

فيما ضمت أعمال البند الثالث، الصيانة التشغيلية على 36 نافورة و16 نصباً تذكارياً في مختلف أنحاء الشارقة. بقيمة 4.6 مليون درهم.

وأكد السويدي، أن باقي أعمال الصيانة تكون صيانة عامة وتجميلية وطارئة وإضافات، وقد أنجزت الدائرة توسعة سكن 74 إماماً.

كذلك قامت إدارة صيانة المباني، بتهيئة وتطوير 46 منزلاً من منازل ذوي الإعاقة المسجلين في المدينة، وذلك بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

تسوية منطقة الحراي التجارية

من المشاريع الخدمية التي أنجزتها الدائرة، تسوية منطقة الحراي التجارية بشمالي خورفكان، التي تمتد على مساحة 900 ألف متر مربع، والتي تخدم 1530 وحدة أرض تجارية، كما تضع الدائرة اللمسات الأخيرة على أعمال التسوية الترابية لمنطقة الحراي الصناعية والتي تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع، وتبلغ كمية القطع اللازمة 2.5 مليون متر مربع أما كمية الردم فتبلغ 1.2 مليون متر مربع وتخدم 930 قطعة أرض. كما أنجزت أعمال المرحلة الثانية لتطوير وحماية شاطئ خورفكان، والذي يهدف إلى توفير تدابير الحماية للشاطئ والحفاظ على رونقه الحضاري.